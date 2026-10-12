Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam điều trị bệnh hiểm nghèo

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. (Ảnh: BVCC)

Cứu sống nhiều bệnh nhân quốc tế trong tình trạng nguy kịch

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 10/10/2026, bệnh viện đã ghi nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị. Người bệnh đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng, từ điều trị ngoại trú đến cấp cứu, phẫu thuật và điều trị nội trú chuyên sâu.

Trong số này, nhiều bệnh nhân được tiếp nhận khi tình trạng sức khỏe đã diễn biến nghiêm trọng, đòi hỏi các bác sĩ phải khẩn trương hội chẩn, phối hợp nhiều chuyên khoa để giành lại sự sống.

Điển hình là trường hợp ông Janusz, 69 tuổi, quốc tịch Ba Lan, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lóc tách động mạch chủ Stanford B trên nền phình động mạch chủ bụng có kích thước khoảng 9cm.

Đáng lo ngại, khối phình đã vỡ, gây chảy máu, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu đã khẩn trương hội chẩn, quyết định phẫu thuật kiểm soát chảy máu và thay đoạn mạch nhân tạo.

Ca phẫu thuật được thực hiện nhằm xử trí tổn thương mạch máu nghiêm trọng, kiểm soát tình trạng xuất huyết và bảo vệ tính mạng bệnh nhân.

Một trường hợp khác là thầy giáo Nguyễn Hoàng Phương, 40 tuổi, bị xuất huyết tiểu não diện rộng khi đang ở Lào. Người bệnh rơi vào hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 8, cho thấy tình trạng rối loạn ý thức nghiêm trọng.

Sau khi được vận chuyển cấp cứu về Việt Nam, bệnh nhân được tiếp nhận tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu và giải áp nhằm giảm áp lực nội sọ, hạn chế nguy cơ tổn thương não tiếp diễn. Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh đã hồi phục sau quá trình điều trị.

Không chỉ xử trí những tình huống cấp cứu đe dọa tính mạng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Trong đó, một phụ nữ 39 tuổi, quốc tịch Lào, bị liệt hoàn toàn hai chân, mất cảm giác từ ngực trở xuống suốt 8 tháng sau sinh.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh có khối u tủy cổ tại vị trí đốt sống cổ C5-C7, được chẩn đoán là u bao dây thần kinh (schwannoma).

Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, bệnh nhân được phẫu thuật vi phẫu bóc tách khối u.

Đáng chú ý, chỉ 48 giờ sau phẫu thuật, người bệnh bắt đầu cử động được chân. Sau một tuần, bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và đi lại.

Sự cải thiện khả năng vận động sau nhiều tháng liệt hai chân là kết quả có ý nghĩa đặc biệt đối với người bệnh, đồng thời cho thấy vai trò của việc chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 23 tuổi, quốc tịch Lào, bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng do hóa chất ăn mòn.

Tình trạng tổn thương khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong ăn uống, cân nặng giảm từ 74kg xuống chỉ còn 34kg.

Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lớn, các bác sĩ đã mở thông dạ dày nhằm nuôi dưỡng, cải thiện thể trạng cho bệnh nhân. Sau quá trình chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng, người bệnh tăng được khoảng 10kg.

Khi sức khỏe đủ điều kiện, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ để cắt thực quản và tạo hình đường tiêu hóa.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, những trường hợp này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, từ hồi sức, phẫu thuật đến dinh dưỡng và phục hồi chức năng, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Tiếp nhận người bệnh từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

Không chỉ những trường hợp cấp cứu phức tạp, số lượng bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng phản ánh nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu tại Việt Nam.

Theo thống kê của bệnh viện, trong tổng số 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế được ghi nhận, người bệnh đến từ nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương.

Trong khu vực châu Á, Trung Quốc có số lượt bệnh nhân lớn nhất với 804 lượt, tiếp đến là Lào với 659 lượt, Đông Timor 264 lượt, Hàn Quốc 156 lượt, Philippines 127 lượt, Thái Lan 120 lượt, Đài Loan (Trung Quốc) 101 lượt, Singapore 93 lượt, Ấn Độ 63 lượt và Nhật Bản 53 lượt.

Ngoài châu Á, bệnh viện cũng tiếp nhận 268 lượt bệnh nhân đến từ Đức, 107 lượt từ Mỹ, 79 lượt từ Nga, 62 lượt từ Pháp, 51 lượt từ Nigeria, 50 lượt từ Nam Phi và 49 lượt từ Australia.

Các nhân viên y tế và nhà hảo tâm thăm hỏi và hỗ trợ cho bệnh nhân người Nga, 59 tuổi.

Việc tiếp nhận người bệnh đến từ nhiều quốc gia đặt ra những yêu cầu riêng trong quá trình khám, chữa bệnh, nhất là về giao tiếp, giải thích tình trạng bệnh, tư vấn phương án điều trị và hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Đặc biệt, với những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu, không có người thân đi cùng hoặc gặp khó khăn về giấy tờ, tài chính, công tác hỗ trợ cần được triển khai song song với hoạt động chuyên môn.

Điển hình là trường hợp nam bệnh nhân 59 tuổi, quốc tịch Nga, được đưa đến Trung tâm Cấp cứu A9 trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có tiền và giấy tờ tùy thân, gây thêm khó khăn cho quá trình tiếp nhận, liên hệ gia đình và giải quyết các thủ tục cần thiết.

Trước hoàn cảnh này, các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp điều trị tích cực, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và liên hệ với Đại sứ quán để giúp bệnh nhân cùng vợ trở về nước an toàn.

Một nữ du khách châu Âu khác cũng được hỗ trợ cấp cứu khi xuất hiện hội chứng vành cấp và suy tim cấp trong thời gian ở Sa Pa.

Sau khi được chuyển đến cơ sở điều trị chuyên sâu, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch để đánh giá tổn thương mạch vành phức tạp, từ đó lựa chọn phương án can thiệp phù hợp.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, đối với bệnh nhân quốc tế, việc điều trị không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần sự phối hợp trong hỗ trợ ngôn ngữ, liên hệ gia đình, cơ quan đại diện ngoại giao và giải quyết những khó khăn phát sinh.

Để tạo thuận lợi cho người bệnh nước ngoài, bệnh viện huy động nhân viên y tế có khả năng ngoại ngữ tham gia tiếp nhận, trao đổi thông tin, dịch thuật hồ sơ và tư vấn điều trị.

Ứng dụng Bạch Mai Care cũng được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong đăng ký khám và tiếp cận thông tin y tế.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp đón khoảng 200-300 bác sĩ, sinh viên y khoa nước ngoài đến thực tập, học tập chuyên sâu trong các lĩnh vực như can thiệp thần kinh, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện cũng tham gia hỗ trợ phát triển kỹ thuật điều trị đột quỵ tại các cơ sở y tế đối tác trong khu vực, trong đó có Bệnh viện Mittaphab của Lào.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, việc tiếp nhận ngày càng đa dạng các trường hợp bệnh nhân quốc tế, từ khám ngoại trú đến điều trị những bệnh lý phức tạp, là cơ sở để bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng hợp tác y tế quốc tế.

Đồng thời, những ca bệnh được điều trị thành công cũng cho thấy khả năng của các cơ sở y tế chuyên sâu trong nước trong việc đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Việt Nam và bệnh nhân nước ngoài.