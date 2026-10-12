135 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Ngày 12/10, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tính đến trưa nay, vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường Cẩm Thành đã ghi nhận 135 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại 6 cơ sở y tế.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 54 người, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 42 người và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 28 người.

Ba cơ sở còn lại gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức điều trị 5 người, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 người và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm 3 người.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại cơ sở y tế ở Quảng Ngãi. Ảnh: N.T

Trước diễn biến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, thuốc và trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng. Đồng thời hướng dẫn phường Cẩm Thành điều tra nguyên nhân, lấy mẫu xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý vi phạm nếu phát hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phường Cẩm Thành khẩn trương làm rõ vụ việc, kiểm tra các cơ sở liên quan, thu hồi thực phẩm nghi gây ngộ độc. Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra những điểm kinh doanh thức ăn đường phố để phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 10/10, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận 18 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Qua điều tra ban đầu, các bệnh nhân khai đã mua bánh mì có nhân tại một điểm bán trên vỉa hè đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, trong khoảng thời gian từ 9h đến 18h ngày 9/10. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước và phải nhập viện.

CDC Quảng Ngãi đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Ảnh: N.T

Theo khai báo của người bán, các loại tương ớt, rau, nước sốt dùng cho bánh mì được chuẩn bị tại một cơ sở trên đường Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Đây cũng là nơi sản xuất bánh mì ổ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ điểm bán chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến nhân bánh mì. Lối vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa bếp.

Xe bán bánh mì liên quan đến vụ nghi ngộ độc đã được niêm phong để phục vụ điều tra. Ảnh: N.T

Sau vụ việc, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong số thực phẩm còn lại tại điểm bán và đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp lấy 13 mẫu thực phẩm, gồm một số nguyên liệu làm nhân bánh mì như chà bông, chả, pa tê, rau sống... cùng 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Theo thông tin được cung cấp, các mẫu đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.