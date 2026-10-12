Bác sĩ hiến máu tại chỗ, cứu bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nguy kịch

Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng trên nền xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản. Trong tình huống nguy kịch, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động cán bộ, nhân viên y tế hiến máu tại chỗ kịp thời cứu người bệnh.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được ra viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi, trú tại Vân Đồn), nhập viện trong tình trạng nôn ra nhiều máu, da và niêm mạc nhợt, sạm, kích thích. Người bệnh có tiền sử xơ gan cổ trướng, giãn tĩnh mạch thực quản độ III. Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận, bệnh nhân tiếp tục nôn ra lượng lớn máu đỏ tươi lẫn máu cục, tiềm ẩn nguy cơ sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, theo dõi giãn vỡ tĩnh mạch thực quản.

Trước diễn biến nghiêm trọng, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và chống độc phối hợp với kíp cấp cứu và Khoa Chẩn đoán hình ảnh khẩn trương hội chẩn, xây dựng phương án nội soi thực quản - dạ dày, can thiệp cầm máu.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu của bệnh nhân chỉ còn 19, mức giảm nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người bệnh không đủ điều kiện thực hiện nội soi can thiệp như dự kiến. Trong khi đó, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất máu nghiêm trọng, còn nguồn máu từ ngân hàng máu chưa kịp chuyển về bệnh viện.

Trước tình thế cấp bách, bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn toàn viện, thống nhất phương án điều trị nội khoa tích cực, đồng thời huy động nguồn máu tại chỗ từ chính cán bộ, nhân viên y tế.

Tổng cộng, bệnh nhân được truyền khẩn cấp 10 đơn vị máu và chế phẩm máu, gồm 2 đơn vị máu toàn phần do cán bộ, nhân viên bệnh viện trực tiếp hiến tặng, 4 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi.

Song song với truyền máu, các bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực, sử dụng thuốc theo phác đồ và theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh.

Nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời, sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện và dự kiến ra viện sau 10 ngày.

Theo BSCKI Nguyễn Khắc Mạnh, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và chống độc, xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, đặc biệt đối với những người có tiền sử xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản. Người bệnh có thể mất máu nhanh, dẫn đến sốc mất máu và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Bác sĩ Mạnh cho biết: Với những trường hợp xuất huyết nặng, việc đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, lựa chọn phương án điều trị phù hợp và bảo đảm nguồn máu kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả cấp cứu.

Ca cấp cứu không chỉ cho thấy vai trò quan trọng của việc phối hợp chuyên môn, xử trí kịp thời trong những tình huống nguy kịch mà còn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế khi trực tiếp hiến máu cứu người bệnh.

Việc điều trị thành công, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà không phải chuyển tuyến cũng góp phần nâng cao khả năng đáp ứng cấp cứu các ca bệnh nặng ngay tại cơ sở y tế địa phương.