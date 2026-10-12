Bệnh nhân tử vong sau chẩn đoán viêm họng, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lên tiếng

Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) đã thông tin chính thức liên quan đến trường hợp một nam bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, được cho là có dấu hiệu bất thường.

Theo bệnh viện, khoảng 8h30 ngày 3/10, bệnh nhân L.M.Đ. (SN 1994, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TPHCM) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng ho, đau họng và nôn ói (theo thông tin người đưa vào viện và bệnh nhân cung cấp).

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm họng cấp tính và trào ngược dạ dày. Các bác sĩ tiến hành xử trí chống nôn, kê đơn thuốc và tiếp tục theo dõi tại khoa Cấp cứu. Đến khoảng 13h40 cùng ngày, bệnh nhân tự đi ra khỏi khoa Cấp cứu và rời bệnh viện.

Tuy nhiên, chỉ hơn 3 giờ sau, vào lúc 16h55, bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã và kích thích.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về bệnh nhân được cho tử vong bất thường tại bệnh viện. Ảnh: Web BV.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, xử trí và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng cần thiết. Sau đó, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Mặc dù được cấp cứu và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Đến 16h35 ngày 4/10, bệnh nhân tử vong.

Theo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, chẩn đoán khi tử vong gồm hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu, biến chứng ngừng tim; đái tháo đường mới phát hiện; sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa gây suy đa cơ quan; toan chuyển hóa mất bù và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, ngay sau khi bệnh nhân tử vong, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

Bệnh viện cũng tổ chức họp kiểm thảo tử vong, đồng thời mời bệnh viện tuyến cuối tham gia Hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện quá trình khám, chữa bệnh theo quy định.

Song song đó, bệnh viện đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Công an phường Phước Thắng để điều tra, làm rõ sự việc. Hiện vụ việc đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định, bệnh viện luôn tôn trọng sự thật, phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng và không bao che nếu phát hiện sai phạm.

"Nếu quá trình rà soát xác định có bất kỳ thiếu sót hoặc sai phạm nào, bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý theo đúng quy định", đại diện bệnh viện nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, bệnh viện đề nghị các thông tin liên quan đến vụ việc cần được xem xét dựa trên hồ sơ bệnh án và bằng chứng chuyên môn, tránh suy diễn về nguyên nhân tử vong cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Bệnh viện cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí và cộng đồng thận trọng khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện nguyên nhân tử vong và các vấn đề liên quan đến quá trình khám, điều trị của bệnh nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.