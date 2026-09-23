Điều gì đang giúp du lịch Khánh Hòa tăng tốc?

Biểu diễn múa Chăm phục vụ du khách trong Lễ hội Katê

Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa công bố ngày 23.9, tổng lượng khách đến địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 20,4 triệu lượt, tăng 45,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 9,3 triệu lượt (tăng 17,35%).

Đáng chú ý, dòng khách quốc tế phục hồi và bứt phá mạnh mẽ với hơn 7,1 triệu lượt (tăng 69,05%), trong đó khách lưu trú quốc tế đạt hơn 3,1 triệu lượt (tăng 26,25%). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 67.951,7 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 65%.

Động lực tăng trưởng này đến từ việc Khánh Hòa chủ động khôi phục và mở rộng các thị trường mục tiêu. Trong 9 tháng qua, tỉnh đã đưa vào khai thác 2 đường bay quốc tế mới (Bangkok – Cam Ranh, Minsk – Cam Ranh) và 2 đường bay nội địa kết nối Phú Quốc, Đồng Hới với Cam Ranh.

Bên cạnh hàng không, du lịch tàu biển ghi nhận sự hồi phục ấn tượng. Địa phương đã đón 38 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 60.400 lượt du khách lên bờ tham quan. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm, Khánh Hòa sẽ đón thêm 24 chuyến tàu biển.

Song song đó, công tác xúc tiến, liên kết vùng và xây dựng thương hiệu điểm đến được đẩy mạnh. Tỉnh đã tổ chức thành công Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị, chuỗi sự kiện đón đường bay mới Đồng Hới – Cam Ranh (16.8), triển lãm ảnh “Khánh Hòa - Hải trình Tứ Vịnh”, cũng như tham gia khảo sát phát triển sản phẩm du lịch liên vùng với TP.HCM và Quảng Ngãi.

Du khách đến Khánh Hòa tham quan du lịch

Khánh Hòa cũng đưa đoàn tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2026 và đàm phán hợp tác ứng dụng công nghệ quảng bá điểm đến cùng Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina.

Về mặt định hướng chiến lược, Sở VHTTDL Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6230/KH-SVHTTDL (ngày 14.8.2026) về việc xây dựng Bộ nhận diện điểm đến và định vị thương hiệu văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh, đồng thời hoàn tất chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển.

Những kết quả tích cực trong 9 tháng qua tạo nền tảng vững chắc để Khánh Hòa hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển du lịch của cả năm 2026.