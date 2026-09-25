Khu công nghiệp lớn nhất Lạng Sơn sẵn sàng đón nhà đầu tư

Hình thành khu công nghiệp xanh

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn cho biết, VSIP Lạng Sơn nằm ở vị trí chiến lược tại cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, là điều kiện để dự án kết nối với hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội và tuyến giao thương quan trọng giữa miền Nam Trung Quốc với khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Với lợi thế nằm gần hệ thống cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, cùng mạng lưới giao thông liên vùng, VSIP Lạng Sơn có tiềm năng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về môi trường, nhất là nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư lâu dài, VSIP Lạng Sơn đã xây dựng hạ tầng theo chuẩn mực của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ xanh. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 217,2 ha, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đang được địa phương tích cực thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Hiện dự án đã hoàn thành san nền và thi công nền đường đạt cao độ yêu cầu trên khoảng 140 ha; triển khai đào đắp trên 50,2 ha. Trên cơ sở quỹ đất đã được bàn giao, VSIP Lạng Sơn đang tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Hệ thống giao thông nội khu, cấp nước và xử lý nước thải, hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khi đi vào vận hành.

Hạ tầng Nhà máy nước sạch của KCN VSIP Lạng Sơn

Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Với những lợi thế về vị trí, hạ tầng và giao thông kết nối, Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ nhà đầu tư. Tính đến tháng 9/2026, khu công nghiệp đã thu hút 9 nhà đầu tư đăng ký thuê hơn 43 ha đất để thực hiện các dự án sản xuất, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 125 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học khẳng định, chủ trương của tỉnh là đưa công nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp xanh. Công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Việc Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn từng bước hoàn thành, đảm bảo các điều kiện thu hút doanh nghiệp vào sản xuất là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai trên địa bàn xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với quy mô gần 600 ha. Là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo kế hoạch, các địa phương, cơ quan liên quan của tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cả 3 giai đoạn vào tháng 9/2027. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động, khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Lạng Sơn này sẽ tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động địa phương và khu vực lân cận.