Lợi suất trái phiếu Nhật tăng mạnh và cơ hội 'giao dịch chênh lệch lãi suất ngược'?

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh vì đâu?

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng mạnh vào thứ Năm ở tất cả các kỳ hạn. Theo đó, lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 3,075%, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996; lợi suất trái phiếu 5 năm cũng tăng 10 điểm cơ bản, chạm mức cao kỷ lục 2,375%. Trong khi lợi suất trái phiếu 20 năm đã tăng 8 điểm cơ bản lên mức 3,900%; lợi suất trái phiếu 30 năm tăng 6 điểm cơ bản lên mức 4,130%.

Điều đáng chú ý là diễn biến này đến ngay sau khi thị trường Nhật mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến thứ Tư, trong khi trước kỳ nghỉ lễ này, BOJ đã tăng lãi suất ngắn hạn lên 1,25% - mức cao nhất 31 năm (vào ngày thứ Sáu tuần trước 18/9).

Theo các nhà phân tích, đợt bán tháo trái phiếu này phản ánh tình trạng lao dốc của thị trường trái phiếu toàn cầu, nỗi lo lạm phát trong nước và việc BOJ cũng như Thống đốc Kazuo Ueda vẫn không đưa ra bất cứ một thông tin cụ thể nào về thời điểm và mức độ tăng lãi suất tiếp theo khiến thị trường lo ngại rằng NHTW có thể vẫn đang hành động chậm hơn so với diễn biến thực tế của nền kinh tế.

“Lãi suất đang được xem xét lại trên toàn cầu, và lãi suất của Nhật Bản thì đặc biệt thấp”, Masayuki Koguchi - Giám đốc quản lý quỹ cấp cao tại Mitsubishi UFJ Asset Management cho biết. “Vì vậy, khi thị trường nhận thấy tín hiệu tiêu cực, đợt bán tháo sẽ diễn ra mạnh hơn”, ông nói thêm.

Việc BOJ và ông Ueda không đưa ra manh mối cụ thể về đợt tăng lãi suất tiếp theo cũng khiến đồng yên lại suy yếu, buộc giới chức Nhật Bản phải thực hiện kiểm tra tỷ giá trên thị trường tiền tệ chỉ vài giờ sau quyết định của BOJ.

Trong khi đó, đồng USD đã tăng lên cao nhất 2 tháng vào thứ Năm, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Đồng yên suy yếu lại càm làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại Nhật, khiến sự ‘tụt hậu’ của BOJ càng xa hơn.

Katsutoshi Inadome - Chiến lược gia cấp cao tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management cho biết, các thông tin trên truyền thông địa phương về việc Bộ trưởng Kinh tế Minoru Kiuchi tham vấn các nhà kinh tế ủng hộ chính sách kích thích tăng trưởng (reflationist) khi soạn thảo kế hoạch kinh tế đã làm gia tăng lo ngại rằng BOJ sẽ chậm trễ trong việc ứng phó với tình trạng giá cả leo thang.

Cơ hội cho ‘giao dịch chênh lệch lãi suất ngược’?

Tuy nhiên Rong Ren Goh - Quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định tại Eastspring Investments lại cho biết mới đây rằng, việc lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên đang tạo ra cơ hội “giao dịch chênh lệch lãi suất ngược” (reverse carry) cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo chuyên gia này, việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật tăng mạnh có thể kỷ nguyên giao dịch chênh lệch lãi suất dựa trên đồng yên (vay đồng yên có lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản nước ngoài có lợi suất cao hơn) nhường chỗ cho một cục diện mới, nơi chính trái phiếu Nhật Bản trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

Chia sẻ với Diễn đàn Thị trường Toàn cầu của Reuters, Rong Ren Goh cho rằng, việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn siêu dài và thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá (hedging) để chuyển đổi giá trị sang đồng USD hoặc một loại tiền tệ của thị trường phát triển khác có thể mang lại cho nhà đầu tư mức lợi suất cao hơn so với các loại trái phiếu tương đương tại thị trường nội địa của họ.

“Trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm với lợi suất trên 4%, khi được hoán đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào của thị trường phát triển trên thế giới – bao gồm cả đồng USD – sẽ mang lại mức lợi suất đã phòng ngừa rủi ro tỷ giá cao hơn từ 100 đến 200 điểm cơ bản so với công cụ tương đương bằng đồng tiền cơ sở”, ông nói.

Chuyên gia này cũng nhận định rằng, chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất truyền thống sử dụng đồng yên hiện không còn là lựa chọn “chắc chắn thắng” nữa, do thị trường dự báo lãi suất chính sách của Nhật Bản cuối cùng sẽ tăng lên mức khoảng 2% từ mức 1,25% hiện tại.

Rong Ren Goh cũng dự báo chiến lược “reverse carry trade” (vay bằng đồng tiền có lãi suất cao để đầu tư vào đồng tiền có lãi suất thấp hơn) sẽ thu hút nhiều sự quan tâm hơn khi các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào sự ổn định của giá trái phiếu Nhật Bản sau đợt bán tháo bắt đầu từ năm 2022.

Khi đề cập đến đường cong lợi suất ngày càng dốc của Nhật Bản - chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm và 30 năm vượt quá 200 điểm cơ bản, so với mức trung bình khoảng 80 điểm cơ bản tại các thị trường phát triển chủ chốt khác - Goh cho biết, việc mua trái phiếu bằng đồng USD không còn mang lại “cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất (carry trade) hấp dẫn nào”, ngay cả khi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn ở mức cao.