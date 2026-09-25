Giá vàng thế giới chưa thoát áp lực, dao động quanh vùng 4.250 USD/oz

Trước đó, giá vàng giảm trong phiên thứ Năm, chạm mức thấp nhất trong một tuần, khi giá dầu tăng và sự chuyển hướng sang lập trường cứng rắn hơn trong các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

Tính đến cuối phiên ngày hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.265,50 USD/oz, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/9. Giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 0,5% xuống 4.298 USD/oz.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và lãi suất cao hơn. Theo ông, giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên thứ Năm sau khi một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên trở lại những lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tác động đến thị trường dầu khi các cuộc đàm phán đạt ít tiến triển và hai bên vẫn còn bất đồng về các điều kiện chấm dứt xung đột.

Giá năng lượng cao có thể tác động đến lạm phát toàn phần khi các nhà sản xuất chuyển chi phí cao hơn sang giá bán, qua đó có thể buộc các ngân hàng trung ương phải áp dụng lập trường chính sách hạn chế hơn để kiềm chế giá cả.

Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm vào tuần trước và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Một số quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các đợt tăng lãi suất, trong đó Thống đốc Fed Michael Barr là người mới nhất đề cập đến yêu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức 69%.

Triển vọng lãi suất cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng. Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, vùng hỗ trợ gần đây quanh 4.235 USD/oz là mức quan trọng cần theo dõi. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn và thị trường có thể chuyển sự chú ý trở lại vùng 4.000 USD/oz từng ghi nhận trong giai đoạn tháng 6-7.

Trong ngày 25/9, thị trường sẽ theo dõi số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 của Mỹ. Số liệu đơn đặt hàng mạnh hơn hoặc kỳ vọng lạm phát cao hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ngược lại, các số liệu yếu hơn sẽ kiểm chứng liệu đợt giảm xuống dưới 4.300 USD/oz trong tuần này đã làm cạn kiệt áp lực bán ngắn hạn hay chưa.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự 4.311,00-4.347,26 USD/oz. Nếu duy trì được đà tăng trên vùng này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.400 USD/oz và sau đó là 4.530 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá xuống dưới 4.252,44 USD/oz. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, các mục tiêu giảm sâu hơn sẽ là 4.160 USD/oz và sau đó là ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.311 USD/oz, tiếp theo là 4.347,26 USD/oz. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.252,44 USD/oz và sau đó là 4.160 USD/oz.