Ả Rập Xê Út bán 100 triệu thùng dầu cho châu Á qua eo biển Hormuz

Bloomberg ngày 24/9 dẫn các nguồn tin thương mại am hiểu thị trường cho biết khối lượng dầu nói trên tương đương khoảng một ngày tiêu thụ của toàn cầu. Danh sách bên mua bao gồm cả các tập đoàn nhà nước lẫn những cơ sở lọc dầu độc lập quy mô nhỏ (teapot) của Trung Quốc, cùng hàng loạt nhà máy lọc hóa dầu tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út đang đề nghị đảm nhận khâu hậu cần và vận chuyển các lô dầu này sang châu Á.

Ảnh minh họa: Theo SlashGear.

Theo ước tính của Bloomberg, đợt bán dầu quy mô lớn của Saudi Aramco có thể khiến lượng dầu thô vận chuyển từ eo biển Hormuz sang châu Á tăng hơn gấp đôi so với mức gần đây.

Động thái trên diễn ra sau khi đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út buộc phải ngừng hoạt động. Tuyến đường ống có công suất khoảng 4 triệu thùng/ngày, giúp quốc gia này vận chuyển dầu từ khu vực phía Đông đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Trong thời gian đường ống gián đoạn, Ả Rập Xê Út đã đề nghị khách hàng nhận dầu từ cảng Ras Tanura, sau đó vận chuyển bằng hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu (STS) tại cảng Sohar của Oman, nằm ngay bên ngoài eo biển Hormuz.

Vương quốc này cũng tăng cường hoạt động của các tàu vận chuyển trong khu vực Hormuz. Việc đẩy mạnh xuất khẩu qua tuyến đường biển này giúp duy trì nguồn cung dầu cho châu Á, đồng thời hạn chế tác động của sự cố đường ống đối với thị trường dầu toàn cầu.

Ả Rập Xê Út đã khôi phục một phần hoạt động của đường ống Đông-Tây trong tuần này. Tuy nhiên, có thể mất nhiều tuần để tuyến đường ống trở lại lưu lượng bình thường khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Trong thời gian chờ hoạt động xuất khẩu qua Biển Đỏ phục hồi, việc tăng cường đưa dầu qua Hormuz giúp nước này tiếp tục duy trì nguồn cung cho các khách hàng lớn tại châu Á. Lượng dầu bổ sung này cũng có thể phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, qua đó hạn chế áp lực tăng giá dầu đột biến.