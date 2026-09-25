Khởi sắc du lịch tàu biển

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 38 chuyến tàu biển quốc tế với 60.463 du khách lên bờ tham quan, gấp đôi lượng khách cả năm 2025. Đáng chú ý, lần đầu tiên có tàu neo lại vịnh Nha Trang nhiều ngày để khách trải nghiệm sâu hơn các sản phẩm du lịch địa phương.

Lượng khách tăng mạnh

Tàu du lịch biển quốc tế Adora Magic City đưa khách du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đầu tháng 9, tàu du lịch Star Voyager (quốc tịch Bahamas) đưa gần 1.200 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã đưa đoàn đi tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng quốc gia Hòn Chồng, khám phá Chợ Đầm, Làng nghề Trường Sơn và trải nghiệm tắm bùn tại Khu du lịch suối khoáng nóng I-Resort…

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những tháng cuối năm dự kiến đón thêm 24 chuyến tàu biển, trong đó có 18 chuyến cập Cảng quốc tế Cam Ranh và 6 chuyến cập Bến du thuyền quốc tế Ana Marina. Du khách tàu biển đặc biệt thích thú khi được nghe hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chơi nhảy sạp, tập đánh đàn đá, thưởng thức các món ăn dân dã như bánh xèo, gỏi cuốn… Ngoài các điểm tham quan ở Nha Trang và vùng phụ cận, một số đoàn di chuyển xa hơn về phía nam tỉnh để đến Vườn Quốc gia Núi Chúa và các vườn nho ở Vĩnh Hải. Nguồn khách du lịch tàu biển ngày càng đa dạng hơn. “Trước đây nói đến du lịch tàu biển chỉ có các chuyến tàu đưa khách châu Âu, châu Mỹ, châu Úc… nhưng thời gian gần đây có thêm những chuyến tàu chuyên phục vụ khách Trung Quốc, trong đó có những chuyến lên đến hơn 3.000 khách”, ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Sản phẩm phục vụ khách du lịch tàu biển cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh tour xích lô, tour khám phá thành phố, tour du lịch đồng quê, nhiều đơn vị lữ hành chuyên phục vụ khách tàu biển còn mở thêm các tour khám phá ẩm thực, làng nghề truyền thống và di tích văn hóa ở phía nam của tỉnh. Đề cập đến sự khởi sắc của du lịch tàu biển, ông Bùi Minh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương Thắng cho biết, những con tàu lớn như Royal Princess, Costa Serena, Coral Princess đã quay trở lại với Khánh Hòa. Đặc biệt, trong tháng 8-2026, khi đến Khánh Hòa, tàu Villa Vie Odyssey (quốc tịch Bahamas) đã neo tại vịnh Nha Trang 4 ngày 3 đêm để du khách tham quan, tìm hiểu phong cảnh và đời sống người dân Khánh Hòa, trải nghiệm các sản phẩm du lịch địa phương. Nhờ vậy, du khách của tàu có dịp trải nghiệm học đan chiếu, thưởng thức bánh xèo, xem chương trình "Ánh sáng huyền thoại" ở Làng nghề Nha Trang Xưa và cả đặt may trang phục truyền thống Việt Nam.

Để khai thác du lịch tàu biển hiệu quả hơn

Khách du lịch tàu biển tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.

Dù đã có nhiều khởi sắc, nhưng hoạt động đón khách du lịch tàu biển vẫn còn những hạn chế. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đầu tháng 9, nhiều đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng dịch vụ đón khách tàu biển. Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho rằng: “Khánh Hòa là trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam và đang hướng đến tầm quốc tế nhưng đến nay vẫn chưa có một cảng du lịch chuyên dụng. Tỉnh cần sớm nâng cao hạ tầng đón khách tàu biển, để việc đón tàu thuận lợi, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa đến du khách quốc tế”.

Ngoài vấn đề về hạ tầng, du lịch Khánh Hòa cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách tàu biển. Bên cạnh các tour diễn ra trong ngày, cần xây dựng thêm các trung tâm mua sắm miễn thuế, tour du lịch đêm và tour ẩm thực… dành cho những khách đi các chuyến tàu neo lại qua đêm.

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra định hướng du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Theo các chuyên gia du lịch, với định hướng đó, việc phát triển du lịch tàu biển cần được đẩy mạnh. Về lâu dài, ngành du lịch Khánh Hòa cần hướng tới mô hình cảng đầu - cuối hành trình trong khai thác du lịch tàu biển như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã thực hiện.

Trong đó, cần xây dựng cảng du lịch chuyên dụng, kết hợp nâng tầm Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh để Khánh Hòa trở thành điểm đón, trả khách tàu biển. Cụ thể, khách du lịch theo đường hàng không đến tỉnh lưu trú nhiều ngày rồi lên tàu biển để về nước, hoặc khách đi tàu biển đến Khánh Hòa lưu trú, trải nghiệm sản phẩm du lịch rồi bay về nước. Mô hình này được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn hơn so với các chuyến tàu chỉ ghé lại trong thời gian ngắn rồi rời đi như lâu nay.

Tiềm năng du lịch tàu biển của Khánh Hòa được các chuyên gia, hãng tàu và doanh nghiệp du lịch đánh giá cao. Tuy nhiên, khai thác tiềm năng này như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao vẫn cần những giải pháp đồng bộ, phù hợp. Mục tiêu là đưa Nha Trang - Khánh Hòa trở thành nơi lưu lại dài ngày của du khách tàu biển trong thời gian tới.

Để hướng đến khai thác du lịch tàu biển bền vững, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, đồng chí NGUYỄN LONG BIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn Du lịch tàu biển vào cuối năm 2026. Qua đó, lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch cùng các hãng tàu biển tìm giải pháp thiết thực để chuyển từ đón nhiều tàu biển sang thu được nhiều giá trị từ tàu biển.