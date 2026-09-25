Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (SEA): Hủy đấu giá lô cổ phần 8.500 tỷ đồng và góc khuất từ quỹ đất vàng Đồng Khởi

Định giá cao gấp đôi thị trường khiến phiên đấu giá cổ phần nghìn tỷ bị hủy bỏ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát đi thông báo chính thức về việc không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu. Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu giá công khai này dự kiến diễn ra vào ngày 29/9/2026.

Tuy nhiên tính đến hết thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc vào chiều ngày 22/9/2026, cơ quan chức năng ghi nhận không có bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Căn cứ theo quy chế hiện hành, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần này không đủ điều kiện để tiến hành tổ chức. Sau kết quả này, SCIC tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 63,38% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Chướng ngại vật lớn nhất của đợt thoái vốn này được cho là nằm ở mức định giá chào bán. Trước đó, SCIC đã công bố thông tin bán trọn lô hơn 79,2 triệu cổ phiếu với mức giá khởi điểm lên đến 8.509 tỷ đồng, tương đương bình quân 107.400 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này tỏ ra thiếu hấp dẫn khi trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp chỉ dao động quanh vùng 52.100 đồng. Sự chênh lệch lớn đã khiến các nhà đầu tư tổ chức ngần ngại xuống tiền.

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Báo cáo tính đến giữa tháng 3/2026 cho thấy doanh nghiệp đang có ba cổ đông lớn nắm quyền chi phối. SCIC chiếm tỷ trọng lớn nhất với 63,38% vốn, tiếp đến là Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp sở hữu 24,03% vốn và Công ty Cổ phần Đầu tư Redwood nắm giữ 8,44% vốn. Lượng 4,15% vốn còn lại phân bổ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sức hấp dẫn lớn nhất của doanh nghiệp đối với giới đầu tư không nằm ở hoạt động kinh doanh thủy sản mà đến từ việc sở hữu khu đất rộng gần 1.500 mét vuông tại số 2, 4, 6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá khứ, khu đất đắc địa này từng được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng thương mại và khách sạn 5 sao cao 20 tầng với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng vào năm 2011. Doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với Geleximco, hoàn thành phương án kiến trúc vào năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2016, kế hoạch này bị hủy bỏ do cổ đông lớn không đồng thuận, dẫn đến việc hợp tác chính thức đình trệ cho đến nay.

Quá trình khai thác quỹ đất gặp bế tắc cũng kéo theo những đợt thay đổi cơ cấu cổ đông liên tục. Sau khi Geleximco rút lui, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã mua 20,1% cổ phần nhưng cũng nhanh chóng thoái vốn trong năm 2017. Gần đây nhất, Tập đoàn Gelex cùng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ đã chi tiền mua tổng cộng 23,92% vốn điều lệ trong năm 2024, rồi lại bất ngờ thoái gần hết toàn bộ khối lượng cổ phiếu này vào tháng 8/2025.