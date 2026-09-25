IMF đề xuất tinh gọn các điều kiện cho vay

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Trong báo cáo rà soát chương trình cho vay giai đoạn 2018-2024, IMF cho rằng cần tăng cường các biện pháp điều chỉnh tài khóa (hay cắt giảm ngân sách) mang tính tập trung vào ngay từ giai đoạn đầu và duy trì trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, IMF nhấn mạnh việc điều chỉnh sớm chỉ nên được thực hiện trong phạm vi khả thi, đồng thời cần có các biện pháp thực tế để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm chi tiêu xã hội nhằm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo ông Rishi Goyal, Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược, Chính sách và Rà soát của IMF, khuôn khổ hiện nay về cơ bản vẫn phù hợp, song những thay đổi về bối cảnh kinh tế và sức ép xã hội tại một số nước đòi hỏi các chương trình cải cách phải được điều chỉnh phù hợp. Theo đó, IMF hướng tới tập trung vào “ít cải cách hơn nhưng có chiều sâu hơn”.

Ban Điều hành IMF đã ủng hộ các khuyến nghị, trong đó đề xuất các chương trình cải cách cân bằng hơn, kết hợp tăng nguồn thu với củng cố tài khóa, đánh giá tốt hơn các rủi ro và thực tế hơn trong vấn đề tài trợ. IMF cho biết mục tiêu là cải thiện việc triển khai và kết quả của các chương trình, không hạ thấp các tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, IMF cho biết sẽ đưa vào sử dụng một công cụ cải cách cơ cấu trung hạn nhằm xác định, sắp xếp trình tự và điều chỉnh các cải cách phù hợp với từng nước. Một số công cụ mới cũng được thiết kế để giúp các nhóm chuyên gia của IMF điều chỉnh chương trình khi xuất hiện các cú sốc mới.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng những thay đổi về điều kiện cho vay có thể khiến các nước đang phát triển phải áp dụng các biện pháp thắt chặt chi tiêu mạnh hơn trong bối cảnh nợ công và chi phí vay gia tăng, trong khi nguồn hỗ trợ phát triển chính thức giảm và các cú sốc kinh tế liên tiếp xảy ra.

Đây là lần thứ ba IMF rà soát thiết kế chương trình và các điều kiện đi kèm kể từ khi ban hành hướng dẫn năm 2002. Đợt rà soát đánh giá các chương trình do IMF hỗ trợ trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2024, bao gồm thời kỳ xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine.