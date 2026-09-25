Sáng 25/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng

Sáng 25/9, đồng USD tiếp tục giữ đà tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và kỳ vọng Fed còn nâng lãi suất được củng cố. Chỉ số DXY tăng lên khoảng 101,25 điểm, sau khi có lúc chạm 101,39 điểm, mức cao nhất trong gần hai tháng; euro giảm xuống 1,1372 USD/EUR, còn đồng yên xuống mức 158,82 JPY/USD.

Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng thêm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 ở khoảng 68,6%, so với 55,4% một tuần trước. Ông Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXStreet, cho rằng Fed nhận thức rõ đà tăng của dầu là một cú sốc nguồn cung, nhưng đồng thời vẫn phải theo dõi triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, đặc biệt trong quý III.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu hạ nhiệt trong sáng 25/9 sau phiên tăng mạnh trước đó, khi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran phần nào cân bằng lo ngại từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia. Lúc 0h32 GMT, dầu Brent giảm 0,69% xuống 105,85 USD/thùng, còn WTI giảm 0,86% xuống 93,80 USD/thùng; trước đó Brent chốt phiên 24/9 tăng 3,4% và WTI tăng 2,7%.

Phố Wall khép lại phiên 24/9 với diễn biến giằng co khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi thông tin Mỹ và Iran thảo luận một lộ trình từng bước nhằm hạ nhiệt xung đột giúp các chỉ số phục hồi từ đáy trong phiên. Dow Jones giảm 0,3% xuống 51.349,98 điểm; S&P 500 gần như đi ngang, giảm chưa tới 0,1% còn 7.704,13 điểm; Nasdaq tăng nhẹ lên 26.939,37 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,163%, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2007, tiếp tục tạo sức ép lên định giá cổ phiếu.