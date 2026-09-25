Giá bạc ngay 25/9: Bạc thế giới và trong nước tiếp đà giảm

Giá bạc tiếp tục giảm khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng

Giá bạc thế giới hôm nay tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD lên vùng cao nhất hai tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Theo Reuters, đồng USD đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Những tín hiệu kinh tế tích cực cùng các phát biểu theo hướng cứng rắn từ một số quan chức Fed đang củng cố kỳ vọng này.

Áp lực bán nhanh chóng lan sang nhóm kim loại quý. Dữ liệu Kitco cho thấy bạc giao ngay có thời điểm xuống 62,95 USD/ounce, mức thấp nhất trong phiên, trước khi hồi nhẹ. Tại thời điểm cập nhật cuối ngày 24/9, giá bạc ở quanh 63,6 USD/ounce, giảm khoảng 1% trong ngày.

Diễn biến trên phản ánh sự thay đổi trong tương quan hấp dẫn giữa các tài sản. Khi lợi suất tài sản định danh bằng USD tăng, chi phí cơ hội nắm giữ bạc trở nên lớn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể gây sức ép lên nhu cầu.

Reuters cho biết, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cùng với kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed. Đồng USD ngày 24/9 đã lên mức cao nhất hai tháng sau khi một loạt quan chức Fed đưa ra các tín hiệu cứng rắn về lạm phát và chính sách tiền tệ, trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối tích cực.

Đây là diễn biến bất lợi đối với bạc, vốn vừa mang đặc tính của kim loại quý vừa phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu công nghiệp.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục tạo thêm bất định cho thị trường tài chính, nhưng chưa đủ để đảo chiều sức ép từ USD và lợi suất.

Theo Reuters, thị trường trái phiếu Mỹ đang chịu tác động từ lo ngại lạm phát, giá năng lượng và những bất ổn liên quan đến xung đột Iran. Những yếu tố này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ duy trì ở mức thắt chặt lâu hơn.

Giá bạc trong nước đi xuống

Giá bạc trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại các thương hiệu và khu vực.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh giảm, được niêm yết ở mức 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,26 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 58,6 - 60,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được doanh nghiệp này đi ngang, niêm yết ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 58,2 - 60 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận tại mức 58,2 - 60,1 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank