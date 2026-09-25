Nghị quyết 10-NQ/TW: Thêm kênh kết nối nguồn cung và sản xuất tại Việt Nam

Triển lãm Công nghệ Thông minh OCTF Việt Nam lần thứ 4 (OCTF 2026), vừa kết thúc tại Hà Nội, cho thấy một số xu hướng đáng chú ý trong hoạt động kết nối doanh nghiệp quốc tế. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án trung và dài hạn trong những lĩnh vực như công nghiệp điện tử, vật liệu tiên tiến và chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Triển lãm Công nghệ Thông minh OCTF Việt Nam lần thứ 4 (OCTF 2026), vừa kết thúc tại Hà Nội, cho thấy một số xu hướng đáng chú ý trong hoạt động kết nối doanh nghiệp quốc tế. Bên cạnh hoạt động thương mại, các cuộc gặp tại triển lãm tập trung nhiều hơn vào nhu cầu về linh kiện, vật liệu, công nghệ phụ trợ và khả năng hợp tác sản xuất. Qua đó, các hoạt động xúc tiến thương mại có thêm điều kiện để gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Triển lãm OCTF 2026 ghi nhận tổng giá trị giao dịch trên 100 triệu USD. Bên cạnh con số này, đáng chú ý là sự quan tâm của doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đối với thị trường Việt Nam không chỉ dừng ở hoạt động phân phối hàng hóa, mà mở rộng sang tìm kiếm cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư và công nghệ phụ trợ.

Đối với một sự kiện giao thương quốc tế, hiệu quả kết nối doanh nghiệp có thể được nhìn nhận thông qua mức độ phù hợp giữa nhu cầu của bên mua và khả năng cung ứng của bên bán. Tại OCTF 2026, 106 doanh nghiệp quốc tế giới thiệu hơn 3.000 sản phẩm, tập trung vào các nhóm ngành như linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô - xe máy, thiết bị lưu trữ năng lượng, thiết bị chính xác và vật liệu tiên tiến.

Triển lãm có hơn 18.000 lượt đăng ký trực tuyến, khoảng 75% khách mua hàng chuyên nghiệp đến từ các nhà máy, doanh nghiệp gia công, nhà phân phối và bộ phận thu mua của các thương hiệu tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Trong hơn 18.000 lượt đăng ký trực tuyến, khoảng 75% là khách mua hàng chuyên nghiệp đến từ các nhà máy, doanh nghiệp gia công, nhà phân phối và bộ phận thu mua của các thương hiệu tại Việt Nam. Cùng với 4.817 lượt khách tham quan trực tiếp, các số liệu này phần nào cho thấy nhu cầu tìm kiếm thiết bị, vật liệu và giải pháp phục vụ sản xuất của doanh nghiệp trong nước vẫn ở mức đáng kể, nhất là trong quá trình nâng cấp dây chuyền và tìm kiếm nguồn cung phù hợp về chất lượng và chi phí.

Một xu hướng khác được ghi nhận tại triển lãm là sự quan tâm của các nhà cung cấp nước ngoài đối với những hình thức hợp tác sâu hơn ngoài bán hàng thành phẩm. Một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết đang tìm kiếm cơ hội cung ứng linh kiện, hợp tác gia công, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết đang tìm kiếm cơ hội cung ứng linh kiện, hợp tác gia công, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Một số sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm như pin hoán đổi thông minh, thiết bị phiên dịch AI hay linh kiện điện tử công suất cũng hướng tới các nhu cầu sản xuất và ứng dụng chuyên biệt, bên cạnh nhu cầu tiêu dùng. Cách tiếp cận này có thể mở thêm lựa chọn về công nghệ và nguồn cung cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để các nhà cung cấp nước ngoài tìm hiểu nhu cầu của thị trường.

Theo bà Zheng Yongshi, đại diện các doanh nghiệp Smart Space (Guangdong) Holdings Co., Ltd. và Token Aluminum Products Co., Ltd. tham gia triển lãm, thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa trong quá trình chuyển đổi sản xuất. Theo bà, cùng với quá trình nâng cấp ngành sản xuất, các lĩnh vực năng lượng mới và tiêu dùng thông minh đang tạo thêm nhu cầu đối với sản phẩm và vật liệu. Thông qua triển lãm, doanh nghiệp mong muốn kết nối với các đối tác sản xuất và tìm kiếm khả năng hợp tác lâu dài giữa hai thị trường.

Bà Zheng Yongshi cho biết một số doanh nghiệp hiện chưa xây dựng nhà máy tại Việt Nam, do đó đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường thông qua các hoạt động kết nối thương mại. Với năng lực cung ứng vật liệu theo đơn đặt hàng cho nhiều nhóm sản xuất, doanh nghiệp kỳ vọng có thể tiếp cận thêm các đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Để các hoạt động kết nối có thể tiếp tục sau triển lãm, phương thức tổ chức xúc tiến thương mại cũng được chú trọng. Tại OCTF 2026, bên cạnh khu vực trưng bày còn có diễn đàn công nghiệp, các tọa đàm chuyên sâu và những phiên giao thương trực tiếp 1:1. Đại diện Ban tổ chức cho biết, danh mục sản phẩm và định hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn, sắp xếp các cuộc gặp với nhóm khách mua hàng phù hợp. Ban tổ chức cũng tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, đưa các đoàn doanh nghiệp quốc tế tới làm việc với hiệp hội và nhà máy tại Việt Nam.

Từ phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Giáp, đại diện Công ty GK FineChem Việt Nam, cho biết doanh nghiệp giới thiệu hai nhóm sản phẩm chính là hóa chất và thiết bị quan trắc môi trường từ Nhật Bản do doanh nghiệp phân phối.

Các sản phẩm hóa chất được cung cấp cho nhiều nhu cầu khác nhau trong sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm và xử lý môi trường, từ xử lý nguyên liệu, nước đầu vào đến nước thải và chất thải. Doanh nghiệp cũng cung cấp nguyên liệu và hóa chất chuyên dụng cho các cơ sở sản xuất. Trong thời gian triển lãm, GK FineChem Việt Nam cho biết đã nhận được hai đơn hàng từ các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam đối với thiết bị quan trắc phục vụ các phòng thí nghiệm mới xây dựng.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực đang có những điều chỉnh, các hoạt động kết nối doanh nghiệp như OCTF có thể tạo thêm kênh để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn cung về công nghệ, vật liệu và thiết bị. Việc lựa chọn đối tác và nguồn cung phù hợp, cùng với khả năng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có thể góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước cải thiện năng lực tham gia chuỗi cung ứng.