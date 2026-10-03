Điện mừng Quốc khánh Đức lần thứ 36

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đức.

Ngày 3/10, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990 - 3/10/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Frank Walter-Steinmeier; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Friedrich Merz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc Hội Liên bang Julia Klockner và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Andreas Bovenschulte.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul.