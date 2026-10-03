TP.HCM 'đón' thêm 8 Anh hùng liệt sĩ trở về

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 3.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B và quy tập được thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 3.10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả trong ngày 3.10, TP.HCM quy tập được 8 bộ hài cốt liệ sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong đó, có 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Tính đến hết ngày 3.10, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ

Trong ngày, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

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