Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế. Các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và hỗ trợ sinh kế được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phù hợp với nhu cầu của người dân.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với UBND hai xã Sin Suối Hồ, Khổng Lào (tỉnh Lai Châu) tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại 10 bản, với kinh phí được giao 200 triệu đồng và nguồn lực vận động 832,5 triệu đồng. Qua chương trình, đơn vị trao gần 1.000 suất quà, 59 điện thoại thông minh, tổ chức hơn 400 mâm cỗ để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ còn tham gia triển khai Chiến dịch “90 ngày đêm khám bệnh toàn dân”, “15 ngày đêm thu nhận, tích hợp định danh điện tử”. Đến nay, toàn bộ người dân trên địa bàn hai xã Sin Suối Hồ, Khổng Lào đã được khám bệnh.

Để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đơn vị vận động bà con thực hiện mô hình trồng rau, khai hoang hơn 4.000m² đất, trồng gần 1.000m² rau xanh các loại. Mô hình thu hút nhiều hộ dân tại xã Sin Suối Hồ tham gia.

Đồng chí Hà Thị Nga tặng quà trưởng ban MTTQ Việt Nam các bản của xã Sin Suối Hồ.

Thành viên đoàn công tác thăm hỏi nhân dân trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Hà Thị Nga ghi nhận những kết quả Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và chăm lo đời sống nhân dân; mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy phẩm chất người chiến sĩ quân hàm xanh, là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dịp này, đoàn công tác trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và trưởng ban MTTQ Việt Nam các bản của xã Sin Suối Hồ.