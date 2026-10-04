Gia Lai sắp diễn ra loạt thảo luận quốc tế về AI, năng lượng và khí hậu

Kết nối khoa học công nghệ với bài toán phát triển

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XXII, Hội nghị Khoa học và Công nghệ để Phát triển bền vững sẽ diễn ra ngày 7–8/10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - nơi diễn ra 2 sự kiện quốc tế với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự kiến hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà ngoại giao và nhà hoạch định chính sách trong nước, quốc tế tham dự.

Bảy phiên thảo luận bàn tròn sẽ đề cập từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, hóa học bền vững đến khám phá trái đất từ vũ trụ. Các vấn đề về kéo dài tuổi thọ, quan hệ giữa khoa học, ngoại giao và hoạch định chính sách cũng được đưa vào chương trình.

Đáng chú ý, phiên thảo luận chiều 8/10 sẽ tập trung vào năng lượng hạt nhân và các lộ trình chuyển dịch năng lượng ở những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, lấy Việt Nam làm trường hợp thảo luận. Đây là một trong những nội dung gắn trực tiếp chương trình hội nghị với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Phiên về AI dự kiến diễn ra sáng cùng ngày. Các thảo luận được đặt trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, mở ra khả năng ứng dụng mới nhưng đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về tác động xã hội, đạo đức, kinh tế và chính sách công.

Một điểm nhấn khác là hội thảo của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) về ngoại giao nghị viện và ngoại giao khoa học trong bối cảnh xung đột, với nội dung trao đổi chung Arusha - Quy Nhơn. Phiên đặc biệt này dự kiến diễn ra chiều 7/10, bàn về mối liên hệ giữa hai lĩnh vực ngoại giao và các vấn đề quốc tế đương đại.

Hội đồng khoa học có sự tham gia của GS Rolf Heuer - nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN); GS Patrick Glauner - chuyên gia AI tại Viện Kỹ thuật Deggendorf, Đức; Đại sứ Mokhtar Omar - cố vấn cấp cao của Tổng Thư ký IPU; cùng GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE.

Đây là hội nghị thứ tư trong chuỗi hội nghị liên ngành về khoa học và xã hội, tiếp nối các kỳ năm 2016, 2018 và 2022. Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hội nghị hướng tới trao đổi cách đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn, đồng thời tăng cường hợp tác giữa giới nghiên cứu và những người làm chính sách.

Lần đầu tổ chức Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi

Diễn ra trong hai ngày 10–11/10, Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với GS Trần Thanh Vân về công tác chuẩn bị hai sự kiện quốc tế tại Trung tâm ICISE.

Sự kiện dự kiến đón hơn 100 đại biểu cấp cao từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và giới khoa học.

Nội dung đối thoại đặt vấn đề khí hậu trong mối liên hệ với an ninh năng lượng, thương mại, tài chính công và chuỗi giá trị. Các phiên toàn thể sẽ bàn về khoa học khí hậu trước thách thức địa kinh tế, tài chính cho quá trình chuyển đổi, an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon.

Trong ngày đầu tiên, các phiên song song dự kiến đi sâu vào chuyển đổi khí hậu công bằng; khoáng sản phục vụ chuyển đổi và tạo giá trị tại địa phương; phát triển lưới điện khu vực ASEAN; điều phối đầu tư và khả năng chống chịu của chuỗi giá trị.

Ngày 11/10, chương trình chuyển sang rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu. Các hội thảo chuyên môn sẽ trao đổi về chính sách kinh tế gắn với khí hậu và tự nhiên, đầu tư dài hạn, quản lý tài chính công xanh và các công cụ tài chính phục vụ triển khai.

Theo ban tổ chức, đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027. Sự kiện tập trung chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quan điểm và tìm kiếm hướng hợp tác; không phải tiến trình đàm phán liên chính phủ hay diễn đàn xây dựng cam kết chính thức.