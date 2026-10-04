[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông
Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.
Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo trước khi ra đường, người dân nên theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế di chuyển; trường hợp phải đi lại cần ưu tiên các tuyến đường an toàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-khuyen-cao-khong-co-vuot-vung-ngap-bao-dam-an-toan-giao-thong-post992791.html