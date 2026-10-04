[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác. Vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hà Nội sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to...