Tinh giản biên chế theo Nghị định 154: Ai có quyền phê duyệt?

Bà H. là cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, thuộc MTTQ tỉnh quản lý. Bà có nguyện vọng nghỉ theo Nghị định số 154/2025 (quy định về tinh giản biên chế) và cho rằng trường hợp của mình thuộc diện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của nghị định.

Tuy nhiên, hồ sơ còn thiếu kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm theo kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên. Bà muốn biết hồ sơ như vậy có được xem xét hay không, cơ quan nào thẩm định và cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, bà đặt câu hỏi về việc "Hồ sơ của cán bộ Hội Chữ thập đỏ sau khi được MTTQ tỉnh xem xét có phải tiếp tục trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ hay không?".

Người lao động thuộc diện tinh giản biên chế có thể được giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định số 154/2025. Ảnh: Chí Hiếu

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Điều 12, Điều 14 và Điều 17 của Nghị định số 154/2025 đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản; đồng thời quy định trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Nghị định số 154/2025 cũng được áp dụng đối với người làm việc trong chỉ tiêu biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nếu thuộc các trường hợp được quy định.

Theo Bộ Nội vụ, nghị định này đã phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định đối tượng và quyết định phê duyệt. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. nghiên cứu các quy định của nghị định, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cho cơ quan chức năng và người có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Như vậy, việc một người có được nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế không chỉ căn cứ vào nguyện vọng mà phải được đối chiếu với đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định số 154/2025.

Nghị định số 154/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, trong đó điểm g khoản 1 Điều 2 nêu một trong những trường hợp thuộc diện xem xét tinh giản, còn khoản 2 Điều 12 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện. Cụ thể, theo điểm g khoản 1 Điều 2, đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế bao gồm người có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với khoản 2 Điều 12, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế trong việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.