Ngày này năm xưa (4/10): Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

* Ngày 4/10/2013: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng tư lệnh, Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân Việt Nam và là người thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, vào 22/12/1944.

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và Chính phủ. Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi sau đó là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong nhiều năm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp sức chỉ đạo các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, trong đó nổi tiếng là hai chiến dịch lớn: Chiến dịch Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 4/10/1953: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Nghị định số 315/TTg về Chính sách tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đây là một văn bản pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, đồng thời khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nghị định quy định rõ mọi công dân đều có quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, và đồng bào các tôn giáo có nghĩa vụ tham gia kháng chiến, kiến quốc, sống “tốt đời đẹp đạo”. Chính sách này không chỉ đập tan các âm mưu chia rẽ tôn giáo của các thế lực thù địch lúc bấy giờ, mà còn đặt nền móng vững chắc cho hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

* Ngày 4/10/1996: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 369/1996/QĐ-TTg, lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân”. Luật Phòng cháy chữa cháy ban hành năm 2001 quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”. Những quyết định và điều khoản quy định trong luật này được đưa ra dựa trên Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 4/10/1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng Than, Hà Nội (năm 1958). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 4/10/1945: Trên báo “Cứu Quốc” đăng bài “Chống nạn thất học” của Bác. Nhân danh Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí..."

"Quốc dân Việt Nam! Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ...”.