9 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN 2026

9 nữ doanh nhân Việt Nam được vinh danh

Ngày 2/10, tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), Mạng lưới Nữ doanh nhân ASEAN (AWEN) tổ chức Diễn đàn và Lễ trao Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026.

Ông Malaithong Kommasith - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào chúc mừng lãnh đạo hiệp hội nữ doanh nhân các nước thuộc Mạng lưới Nữ doanh nhân ASEAN (AWEN).

Đoàn Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tham dự chương trình do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP, dẫn đầu.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao giải diễn ra tối cùng ngày, vinh danh 90 nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào tham dự và trao giải. Bà Trần Thị Tú Anh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Lào, cũng có mặt chúc mừng các đại diện Việt Nam.

Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc nhằm ghi nhận những nữ lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia.

Năm 2026, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam có 9 thành viên được trao giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc.

Các đại biểu chúc mừng các nữ doanh nhân Việt Nam nhận giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026.

Danh sách gồm Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch VAWE, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực VAWE, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê; bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Cùng được trao giải có bà Vũ Thị Hợp - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dạ Hợp; bà Hồ Kim Liên - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Khải Hoàn; bà Lê Thị Nam Phương - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Sky-Line.

Ba đại diện còn lại là bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng; bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel; và bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ VAWE, Giám đốc điều hành Công ty CP Canifa.

Vì lý do công tác nên có 6/9 nữ doanh nhân Việt Nam trực tiếp sang Lào nhận giải thưởng.

9 nữ doanh nhân được vinh danh hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giáo dục đến thời trang. Bên cạnh kết quả sản xuất, kinh doanh, giải thưởng còn ghi nhận quá trình đổi mới, phát triển doanh nghiệp và những đóng góp cho cộng đồng.

Sự hiện diện của 9 đại diện Việt Nam tại lễ trao giải cũng phản ánh mức độ tham gia ngày càng rõ của nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động kết nối kinh doanh của khu vực.

AI, thị trường và kết nối kinh doanh khu vực

Trước lễ trao giải, sáng 2/10, Diễn đàn Nữ doanh nhân ASEAN diễn ra với chủ đề “Tái định nghĩa khả năng thích ứng – Đổi mới sáng tạo do phụ nữ dẫn dắt trong kỷ nguyên hậu kỹ thuật số”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào trao giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026 cho bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Chương trình mở đầu với phần phát biểu của Chủ tịch AWEN, đại diện Bộ Công Thương Lào và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào.

Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số được đề cập từ góc độ ứng dụng thực tế, như sử dụng công cụ AI để tiết kiệm thời gian, hỗ trợ công việc và gia tăng doanh số.

Bên cạnh công nghệ, các đại biểu trao đổi về thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN, phát triển mạng lưới kinh doanh xuyên biên giới và chia sẻ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. Đây cũng là những nội dung gắn sát với nhu cầu mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực.

Theo bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch VAWE, Diễn đàn và Lễ trao Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026 tại Viêng Chăn đã tạo điều kiện để các doanh nhân trao đổi trực tiếp với đối tác, tiếp cận kinh nghiệm từ các thị trường trong ASEAN và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Bà Trần Thị Tú Anh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Lào tặng hoa chúc mừng bà Đồng Thị Ánh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, AI và thương mại xuyên biên giới ngày càng tác động sâu đến cách doanh nghiệp vận hành, AWEN đang trở thành một kênh kết nối đáng chú ý đối với cộng đồng nữ doanh nhân trong khu vực.

“Việc 9 đại diện Việt Nam được trao giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN 2026 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận đối với từng cá nhân, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam trong một cộng đồng kinh doanh ngày càng gắn kết và cạnh tranh hơn”, bà Đồng Thị Ánh chia sẻ.