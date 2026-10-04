Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu lý luận giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Vương quốc Anh. (Ảnh: Minh Hợp/TTXVN)

Cụ thể hóa những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 10/2025, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện làm Trưởng đoàn đã có chương trình công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 27/9 đến ngày 3/10/2026. Chuyến công tác mở ra nhiều hướng hợp tác thiết thực về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và xuất bản.

Theo phóng viên TTXVN tại London, các buổi làm việc tập trung vào ba nhóm nội dung: tình hình quốc tế và phong trào cộng sản, công nhân; yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; và hợp tác nghiên cứu, trao đổi học giả, xuất bản.

Đoàn đã làm việc với Đảng Cộng sản Anh do Chủ tịch Đảng, bà Lorraine Douglas, chủ trì và với Đảng Cộng sản Mới Anh do Tổng Bí thư Andy Brooks chủ trì. Qua hai cuộc gặp, hai bên cùng trao đổi những vấn đề đang đặt ra với phong trào cộng sản đương đại: khoảng trống thế hệ trong hàng ngũ, công tác tập hợp thanh niên, và yêu cầu nghiên cứu chủ nghĩa Mác gắn với thực tiễn phát triển.

Phía bạn giới thiệu tạp chí lý luận Communist Review và chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư tưởng. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin và đẩy mạnh giao lưu giữa các đảng viên trẻ. Với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đây là chất liệu đối chiếu quý báu cho công tác lý luận trong nước.

Một trọng tâm của chuyến công tác là hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tại Trường Chính phủ Blavatnik thuộc Đại học Oxford, trong cuộc làm việc với Giáo sư Rebecca Kitteridge, Giáo sư Thực hành về Chính sách công, đồng Giám đốc các Chương trình Đào tạo Lãnh đạo, Đoàn và phía bạn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung về yêu cầu xây dựng chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn.

Trên tinh thần đó, Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Hải Bình giới thiệu hai chức năng lớn của Học viện là nghiên cứu, tư vấn chính sách, chiến lược và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp của Đảng, gắn với hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước; đồng thời đề xuất một hướng hợp tác cụ thể và khả thi là hai bên cùng thiết kế khóa học và chương trình có chứng nhận chung, phục vụ cả cán bộ Việt Nam lẫn học viên quốc tế đang học tập tại Học viện.

Tại cuộc gặp với lãnh đạo Đại học Oxford, Giáo sư Alex Betts, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đối ngoại, Thể thao và Cộng đồng, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ kết nối Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đơn vị chuyên môn phù hợp. Đoàn đề xuất thúc đẩy nghiên cứu chung, trao đổi học giả và mời chuyên gia Oxford sang Học viện, đặt trong bối cảnh Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và chuẩn bị đăng cai APEC 2027.

Hợp tác tri thức còn mở rộng sang lĩnh vực xuất bản. Tại Nhà xuất bản Đại học Oxford, bà Georgina Hoare, Quản lý cấp cao về Bản quyền học thuật và Cấp phép, cùng Đoàn trao đổi hướng hợp tác xuất bản các ấn phẩm của Học viện, mở đường đưa thành quả nghiên cứu lý luận của ta đến với bạn đọc quốc tế.

Tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia (Chatham House), ông Ben Bland, Giám đốc Chương trình châu Á - Thái Bình Dương, đã cùng Đoàn bàn về vai trò của ASEAN, những chuyển dịch của trật tự thế giới và mô hình phát triển.

Các buổi làm việc của Đoàn tại Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO), Học viện Ngoại giao thuộc FCDO và Mạng lưới Việt Nam - Anh đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và bổ sung nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu của Học viện.

Với nhiều hướng hợp tác được xác định rõ, chuyến công tác đã đạt kết quả thiết thực. Đây là tiền đề để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thành các chương trình, kế hoạch trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.