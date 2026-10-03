Bỏ chạy, lạng lách trước đầu xe CSGT, nam thanh niên bị xử lý

Ngày 3/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa xác minh, xử lý một nam thanh niên có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trước đầu xe của lực lượng CSGT.

Cán bộ công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Cụ thể, vào khoảng 0h46 ngày 1/10/2026, Tổ công tác số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phường Mạo Khê. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 14AZ-085.40 chở hai nam thanh niên, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, nam thanh niên còn liên tục lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe mô tô của lực lượng CSGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như cán bộ, chiến sĩ, tổ công tác quyết định không truy đuổi. Thay vào đó, lực lượng CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận hình ảnh, đặc điểm nhận dạng và biển số phương tiện để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Ngay sau ca công tác, Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương trích xuất dữ liệu hình ảnh, rà soát thông tin và phối hợp với Công an phường Mạo Khê xác minh người điều khiển phương tiện.

Ảnh đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trích xuất từ camera.

Đến ngày 2/10/2026, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe mô tô vi phạm là M.V.M. (SN 2006, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê) và triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước những hình ảnh, tài liệu được thu thập, M.V.M thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm gồm không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trên đường.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.