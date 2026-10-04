Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Theo quy định tại Nghị định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được xác định căn cứ quy mô biên chế, tổ chức bộ máy, phạm vi địa bàn quản lý và tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quy định cụ thể theo từng nhóm đối tượng là cơ sở để quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.

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Nghị định quy định đối tượng áp dụng là các cục loại 1 và tương đương trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, trừ các cơ quan, đơn vị thuộc diện áp dụng quy định riêng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục loại 1 và tương đương được xác định trên cơ sở tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, không tính biên chế của các đơn vị ngành dọc được quy định riêng.

Trường hợp cục loại 1 và tương đương có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có từ 20 biên chế trở lên thì số xe của đơn vị này được xác định theo định mức riêng.

Đối với đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố, định mức được xác định theo số biên chế. Cụ thể, đơn vị có đến 40 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 40 đến 80 biên chế, tối đa 2 xe; trên 80 đến 120 biên chế, tối đa 3 xe. Đơn vị có trên 120 biên chế, ngoài số xe xác định theo mức trên, cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 1 xe.

Định mức cũng được điều chỉnh theo đặc điểm địa bàn. Trường hợp đơn vị ngành dọc có đơn vị thuộc, trực thuộc được giao quản lý địa bàn có diện tích tự nhiên từ 450km² trở lên hoặc từ 10 xã trở lên, biên chế của các đơn vị này không tính vào biên chế của đơn vị ngành dọc để xác định định mức theo quy mô biên chế. Đồng thời, mỗi đơn vị thuộc, trực thuộc đáp ứng một trong các tiêu chí trên được bổ sung 1 xe.

Đối với cấp xã, đối tượng áp dụng gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đơn vị sự nghiệp cấp xã. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 2 xe/xã.

Trường hợp cấp xã có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, không bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, có từ 20 biên chế trở lên, số xe của đơn vị sự nghiệp được xác định theo định mức riêng và cộng vào định mức sử dụng xe ô tô của cấp xã.

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cấp tỉnh, Nghị định quy định định mức riêng theo lĩnh vực hoạt động.

Đối với đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đơn vị có đến 100 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 100 đến 300 biên chế, tối đa 2 xe; trên 300 đến 500 biên chế, tối đa 3 xe; trên 500 đến 1.000 biên chế, tối đa 4 xe; trên 1.000 đến 2.000 biên chế, tối đa 5 xe; trên 2.000 biên chế, tối đa 6 xe.

Đối với đơn vị ngoài lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đơn vị có đến 50 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 50 đến 100 biên chế, tối đa 2 xe; trên 100 đến 200 biên chế, tối đa 3 xe; trên 200 đến 500 biên chế, tối đa 4 xe; trên 500 đến 1.000 biên chế, tối đa 5 xe; trên 1.000 biên chế, tối đa 6 xe.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và dưới 20 biên chế, số biên chế được tổng hợp vào đơn vị cấp trên để xác định định mức. Nếu đơn vị trực thuộc có từ 20 biên chế trở lên, số biên chế này không tính vào đơn vị cấp trên; số xe của đơn vị trực thuộc được xác định theo quy định tương ứng.

Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên, người đứng đầu đơn vị có thể quyết định bổ sung xe ngoài định mức trên cơ sở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Số xe bổ sung này không được sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm; đồng thời, đơn vị phải báo cáo số lượng xe với cơ quan, người có thẩm quyền và cơ quan quản lý cấp trên nếu có.

Nghị định quy định mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe ô tô 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi, mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Đối với một số nhiệm vụ đặc thù cần sử dụng xe có công suất lớn, mức giá được quy định cao hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc diện áp dụng được trang bị 1 xe có mức giá tối đa 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe. Riêng các đô thị loại đặc biệt được trang bị 2 xe có mức giá tối đa 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa 3,5 tỷ đồng/xe...