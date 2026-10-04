Chủ động nguồn tuyển quân

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám sơ tuyển quân sự năm 2027 tại xã Mường Ảng.

Năm 2027 UBND xã Mường Ảng dự kiến được giao 25 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để chủ động nguồn tuyển, xã đã tổ chức rà soát, phân loại công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại 23 thôn, bản. Xây dựng phương án sơ tuyển, quản lý chặt chẽ công dân từ khâu rà soát đến khi hoàn thành các bước tuyển chọn. Trung tá Chu Tiến Trong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Mường Ảng cho biết: “Ngay từ đầu mùa tuyển quân, Ban CHQS xã đã phối hợp với Công an xã, các thôn, bản và Trạm Y tế rà soát nguồn công dân trong độ tuổi; lập danh sách, gửi lệnh gọi và tổ chức sơ tuyển theo đúng tiến độ. Sau sơ tuyển, địa phương tiếp tục tổng hợp kết quả, lập danh sách công dân đủ điều kiện đề nghị tham gia khám tuyển cấp tỉnh”.

Qua rà soát toàn xã Mường Ảng có 158 công dân trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển quân sự. Các chỉ tiêu cơ bản như chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực và tình trạng sức khỏe chung được Trạm Y tế xã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS và Công an xã thực hiện nghiêm túc, khách quan. Kết quả, 158/158 công dân thuộc diện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đã tham gia khám, đạt tỷ lệ tuyệt đối. Đối với nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, xã có 26/26 công dân tham gia sơ tuyển.

Bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mường Ảng cho biết: “Qua đợt khám sơ tuyển, địa phương đã phân loại chính xác nguồn công dân, làm cơ sở vững chắc cho các bước tuyển chọn tiếp theo”.

Cùng với Mường Ảng, công tác tuyển quân năm 2027 tại xã Tìa Dình được triển khai với khí thế khẩn trương và trách nhiệm cao. Trung tá Giàng A Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tìa Dình cho biết: “Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, khám sơ tuyển được 50 công dân đủ điều kiện tham gia khám cấp tỉnh, với chỉ tiêu dự kiến giao là 19 công dân (trong đó quân sự dự kiến 16 chỉ tiêu và công an 3 chỉ tiêu).

Đặc biệt, tại xã Tìa Dình đã ghi nhận những tấm gương thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tiêu biểu như em Vàng A Di, sinh năm 2007, trú tại bản Huổi Sông, xã Tìa Dình. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, Vàng A Di đã tự nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Trong đơn, Di bày tỏ mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên phạm vi toàn tỉnh Điện Biên, công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được triển khai với tinh thần chủ động, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Dự kiến năm 2027, toàn tỉnh sẽ tuyển chọn 800 chỉ tiêu quân sự và 431 chỉ tiêu công an nhân dân. Cùng với bảo đảm đủ số lượng, tỉnh yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định. Các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được rà soát, xét duyệt theo quy định.

Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; thực hiện quy trình “3 gặp, 4 biết”, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Các bước từ sơ tuyển cấp xã đến chuẩn bị cho khám tuyển cấp tỉnh, xác minh tiêu chuẩn chính trị, hoàn thiện hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ; chốt quân số và tổ chức hoạt động gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên đều được lên kế hoạch chi tiết, chặt chẽ.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác tuyển quân năm 2027 trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện.