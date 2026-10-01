Điện ảnh Quân đội nhân dân chuẩn bị làm phim 'Đất lửa'

Ngày 1/10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất bộ phim. Các cơ quan, đơn vị cũng thảo luận về chất lượng nghệ thuật, định hướng chính trị, quy mô sản xuất và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim "Đất lửa". Ảnh: ĐAQĐND

Theo định hướng, "Đất lửa" do Cục Tuyên huấn chỉ đạo, định hướng về nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, được xác nhận đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Phim hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2028).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sau thành công của "Mưa đỏ", Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai cho Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất "Đất lửa".

Theo đó, quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất phải được thực hiện khoa học, kỹ lưỡng, chặt chẽ và với tinh thần trách nhiệm cao. Bộ phim được yêu cầu bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời chú trọng chất lượng nghệ thuật, sức hấp dẫn và khả năng tạo cảm xúc đối với công chúng.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị cho rằng đây là những yếu tố quan trọng để "Đất lửa" vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, vừa tạo được giá trị và sức sống nghệ thuật, góp phần kết nối với khán giả.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo. Ảnh: ĐAQĐND

Thượng tướng Trương Thiên Tô cơ bản nhất trí với báo cáo và các đề xuất của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cục Tuyên huấn tiếp tục được giao chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền của tác phẩm.

Bên cạnh yêu cầu về nội dung và nghệ thuật, công tác an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất cũng được đặc biệt lưu ý. Các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện và điều kiện phục vụ làm phim, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô kỳ vọng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia dự án phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để tạo ra tác phẩm điện ảnh có chất lượng cao, phục vụ bộ đội và nhân dân.