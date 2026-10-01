Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 9 năm 2026

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong tháng 9, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, được triển khai chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân và cơ quan TCCT ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Qua rà soát, tổng số nội dung công việc chính trong tháng là 57 việc, trong đó đã hoàn thành 36 việc, đang triển khai 21 việc; triển khai 30 đề án, dự án, gồm 6 nội dung về chuyển đổi số và 24 nội dung về xây dựng cơ bản, không có dự án chậm, muộn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cơ bản nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu; đánh giá trong tháng, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng mặt công tác, có đánh giá cụ thể, phản ánh đúng chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chương trình, kế hoạch công tác. Trước mắt, rà soát toàn bộ kế hoạch năm của TCCT và từng ngành, xác định rõ công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ còn tồn đọng, nguyên nhân và biện pháp giải quyết; đồng thời chủ động định hướng nhiệm vụ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu.

Việc rà soát phải gắn với đánh giá chất lượng, hiệu quả từng công việc, làm rõ nội dung đạt, vượt hoặc chưa đạt yêu cầu. Từng ngành cần hệ thống đầy đủ các chỉ đạo mới từ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; đánh giá việc quán triệt, triển khai, xác định những nội dung phải tiếp tục thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp và tác phong công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, nhiệm vụ mới đòi hỏi cách làm phù hợp, không thể giải quyết bằng tư duy, phương pháp đã không còn đáp ứng yêu cầu.

Đối với công tác tuyên huấn, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại; nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình; phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho toàn quân và cơ quan TCCT. Nội dung thông tin, định hướng phải đến được cơ sở, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt những vấn đề mới, không để chậm trễ trong xử lý các vấn đề nảy sinh.

Công tác tuyên truyền cần bám sát các sự kiện chính trị quan trọng, làm rõ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, quân nhân trong thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với chuẩn bị tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải được thể hiện rõ trong kế hoạch và hoạt động thực tiễn, gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cơ quan báo chí Quân đội cần tiếp tục chủ động, quyết liệt, nâng cao tính chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lựa chọn những vấn đề thiết thực, gần gũi với bộ đội và nhân dân. Đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cần xác định chương trình trọng điểm, lựa chọn nội dung mũi nhọn, tránh triển khai dàn trải. Các lĩnh vực điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, xuất bản, thư viện, bảo tàng phải chủ động xây dựng kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội và nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác tư tưởng, tìm rõ nguyên nhân những vấn đề nảy sinh trong đời sống, tâm lý, các mối quan hệ của quân nhân để có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh Quân đội; đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", bảo đảm hiệu quả, an toàn.

Đối với công tác nội bộ, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm chất lượng công trình, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định về tài chính, xây dựng cơ bản, hậu cần, kỹ thuật; rà soát phương tiện, trang bị, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn thông tin. Đội ngũ cán bộ cơ quan TCCT phải gương mẫu trong công tác, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao.