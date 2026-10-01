Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức

Phát biểu tại buổi lễ, bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM khẳng định, quan hệ Đức - Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Năm nay, 2 nước đánh dấu 15 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược.

Tổng Lãnh sự Andrea Sühl và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nâng ly chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Andrea Sühl đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, xem đó là minh chứng cho niềm tin và tiềm năng mà nước Đức nhận thấy ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Đức đang giới thiệu những công nghệ đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM Andrea Sühl phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Andrea Sühl bày tỏ vui mừng chứng kiến mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa 2 nước ngày càng phát triển. Năm 2025, Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu về số lượng hồ sơ xin thị thực với mục đích học nghề tại Đức. Ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn học tiếng Đức và sang Đức để học tập, đào tạo nghề hoặc làm việc. Trường Đại học Việt - Đức (VGU), Viện Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Trường Quốc tế Đức TPHCM (IGS), Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)… góp phần kiến tạo tương lai cho tình hữu nghị giữa 2 nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu chào mừng. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định, ngày 3-10 với người Đức là một ngày của sự hòa giải, đoàn kết.

Tại TPHCM, nhiều công trình như Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus), Đại học Việt - Đức... đã khẳng định được sự đóng góp của nước Đức vào quá trình phát triển của TPHCM. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực Đức cũng gây ấn tượng với người dân TPHCM.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ đánh giá cao quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM với Thành phố Leipzig và Thành phố Heidelberg của Đức, nhất là thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đô thị và khoa học công nghệ, đặc biệt là bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, TPHCM cũng học hỏi rất nhiều từ Thành phố Frankfurt.