HLV Okiyama Masahiko:'U17 nữ Việt Nam thắng đậm nhờ giữ được sự bình tĩnh'

HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao sự bình tĩnh và khả năng điều chỉnh của U17 nữ Việt Nam sau chiến thắng trước Palestine

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhưng gặp không ít khó khăn trước lối chơi của Palestine, đặc biệt khi mưa lớn ảnh hưởng đến mặt sân và khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 30 phút.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Okiyama Masahiko cho rằng điều đáng ghi nhận là U17 nữ Việt Nam không nóng vội dù chưa thể sớm cụ thể hóa ưu thế.

“Chúng tôi nhập cuộc với quyết tâm và đối phương cũng muốn giành chiến thắng. U17 nữ Việt Nam chơi chủ động nhưng chưa ghi được bàn trước khi trận đấu tạm dừng do trời mưa. Dù vậy, các cầu thủ vẫn thi đấu bình tĩnh và sau đó đã ghi bàn. Toàn đội ghi được 6 bàn và không để thủng lưới. Đó là sự nỗ lực của cả đội”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Khoảng thời gian trận đấu bị gián đoạn vì mưa lớn cũng trở thành cơ hội để Ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam trao đổi với các cầu thủ và điều chỉnh những điểm chưa phù hợp.

Theo HLV Okiyama Masahiko, Ban huấn luyện đã nghiên cứu và dự đoán trước Palestine sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt nhưng thể lực không phải là ưu thế. Vì vậy, sau khi trở lại sân, U17 nữ Việt Nam đã có những điều chỉnh để khai thác tốt hơn điểm yếu của đối phương.

“Bước ngoặt là sau cơn mưa, khi vào phòng thay đồ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và đưa ra những vấn đề cần cải thiện. Sau khi mưa kết thúc, các cầu thủ chơi ổn và thực hiện được ý đồ mà Ban huấn luyện đề ra”, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết.

Những điều chỉnh nhanh chóng mang lại hiệu quả khi U17 nữ Việt Nam từng bước tạo ra khác biệt và khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0. Kết quả này giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân và có bước khởi đầu thuận lợi tại bảng D.

Dù vậy, HLV Okiyama Masahiko không muốn các học trò sớm hài lòng với kết quả. Sự tập trung của U17 nữ Việt Nam lúc này được hướng tới cuộc đối đầu với U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

“Các cầu thủ chính sẽ hồi phục để trở lại sân. Các cầu thủ dự bị phải chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng ra sân. Chúng tôi có hai ngày chuẩn bị cho trận tới. Ban huấn luyện đã theo dõi U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và sẽ có phương án cho trận đấu”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

U17 nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 với chiến thắng 6-0 trước Palestine

Ở phía đối diện, HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta thừa nhận điều kiện thời tiết và mặt sân sau cơn mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội bóng Tây Á. Theo ông, Palestine đã chơi khá tốt trước thời điểm trận đấu bị gián đoạn và cũng tạo được những cơ hội của riêng mình.

“Trước khi trời mưa lớn, toàn đội chơi tốt và có những cơ hội ghi bàn. Nhưng sau khi trời mưa, mặt sân ướt đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của chúng tôi”, HLV Anmar Jalayta chia sẻ.

Nhà cầm quân của Palestine đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị và khả năng điều chỉnh của đội chủ nhà. Ông cho rằng U17 nữ Việt Nam đã thi đấu chủ động ngay từ đầu và chơi hiệu quả hơn sau khi trận đấu trở lại.

Chiến thắng 6-0 giúp U17 nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng D.