Đội tuyển Đà Nẵng dự Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia

Đây là sự kiện thể thao phong trào có quy mô lớn, tạo sân chơi để các tay vợt trung cao tuổi giao lưu, lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể; khuyến khích sống vui, sống khỏe, sống có ích và thể hiện tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 230 vận động viên xuất sắc đến từ 14 đoàn thể thao đại diện cho các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Các nội dung tranh tài diễn ra đến ngày 8/10. Đội tuyển cầu lông trung cao tuổi Đà Nẵng tham dự giải với gần 20 thành viên. Đây là những tay vợt phong trào có kinh nghiệm thi đấu và giành thành tích tốt ở sân chơi cấp quốc gia. Tại Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2025, các tay vợt Đà Nẵng giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và xếp thứ 7 toàn đoàn.