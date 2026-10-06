Justin Hubner tái hiện màn ăn mừng của Hai Long

Hubner bắt chước động tác ăn mừng của Hai Long.

Trong lễ mừng chức vô địch trên sân Bung Karno, Jakarta, Justin Hubner chỉ vào chữ “FIFA” trên logo in ở tay áo, sau đó bĩu môi và dang hai tay. Động tác này được cho là nhằm đáp lại màn ăn mừng của Nguyễn Hai Long trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở ASEAN Cup 2026 ngày 3/8.

Ở trận đấu tại Pakansari, Bogor, Hai Long ghi bàn phút 14 rồi chỉ tay vào huy hiệu dành cho đội đương kim vô địch. Tiền vệ sinh năm 2000 sau đó bĩu môi và dang hai tay, như cách khẳng định vị thế của tuyển Việt Nam khi ấy.

Hai đội không gặp lại tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng kết quả chung cuộc tạo ra hoàn cảnh trái ngược. Indonesia của HLV John Herdman giành chức vô địch, trong khi tuyển Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Hubner từng có màn khẩu chiến với tuyển Việt Nam sau thất bại hồi tháng 8. Trên mạng xã hội, hậu vệ sinh năm 2003 nhắc lại ba chiến thắng liên tiếp của Indonesia trước Việt Nam trong năm 2024, gồm trận thắng 1-0 tại Asian Cup 2023 và hai trận vòng loại World Cup 2026 với tỷ số 1-0, 3-0.

“Ở một giải đấu không chính thức của FIFA thì chúc mừng. Chúng tôi sẽ lại đánh bại các bạn ở những trận đấu chính thức”, Hubner viết khi ấy.

Phát ngôn này gây tranh luận trên mạng xã hội. Sau đó, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết đã trao đổi với trưởng đoàn Sumardji và đề nghị nhắc nhở các cầu thủ hạn chế những phát ngôn dễ gây tranh cãi.

“Mạng xã hội Việt Nam và Indonesia đều phản ứng rất mạnh với những vấn đề như vậy. Chúng tôi không muốn sự việc kéo dài”, ông Nusi nói.