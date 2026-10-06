Thua Indonesia ở chung kết, ngôi sao Thái Lan xin lỗi

Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu của trận chung kết để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno vào tối 5/10. Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút và 2-2 khi kết thúc hiệp phụ. Đặc biệt, đội tuyển Thái Lan phải đá với 10 người sau khi Mickelson nhận thẻ đỏ ở phút 81.

Sau hiệp một không bàn thắng, đội tuyển Indonesia mở tỷ số ở phút 84 nhờ Dean James. Sanron nhanh chóng gỡ hòa cho Thái Lan ở phút 87. Sang hiệp phụ, Peeradol đưa đội tuyển Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 111, nhưng Baggott gỡ hòa cho đội tuyển Indonesia sau đó 5 phút. Ở loạt luân lưu, đội tuyển Indonesia thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Thái Lan có hai cầu thủ Sarach Yooyen và Sariya Nattapong đá hỏng, khiến “Voi chiến” phải nhìn đội tuyển Indonesia giành chức vô địch.

Sau khi trận đấu kết thúc, Sarach Yooyen đã gửi lời xin lỗi tới CĐV Thái Lan. Tiền vệ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam viết trên tài khoản Instagram cá nhân: “Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ Thái Lan”.

Sarach là 1 trong 2 cầu thủ Thái Lan đá hỏng luân lưu

Tiền vệ Sarach Yooyen (sinh ngày 30/5/1992) hiện khoác áo CLB BG Pathum United. Sarach gia nhập Muangthong United vào năm 2010. Sau đó, anh cập bến BG Pathum United vào năm 2020.

Ở cấp độ quốc tế, Sarach lần lượt thi đấu cho U16, U19, U23 Thái Lan và ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11/2013. Anh đã cùng đội tuyển Thái Lan vô địch ASEAN Cup các năm 2014, 2016, 2020 và 2022. Anh đã ra sân 96 lần cho đội tuyển Thái Lan và ghi 10 bàn thắng.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Sarach góp công lớn giúp đội tuyển Thái Lan vào chung kết. Ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, Sarach mở tỉ số bằng cú sút xa, góp công giúp “Voi chiến” thắng 2-0.

Trước đó, Sarach và đội tuyển Thái Lan thua ở chung kết ASEAN Cup 2026 trước đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik. Như vậy chỉ trong gần 2 tháng, Sarach và đội tuyển Thái Lan có 2 lần về nhì tại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026.