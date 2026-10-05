Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: MU đấu Tottenham, Liverpool đại chiến Man City

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất, giải đấu đang trong quãng nghỉ trước khi trở lại với loạt trận vòng 6 từ cuối tuần ngày 10/10. Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ tin tức, lịch đấu, kết quả và thông tin mới nhất tại chuyên trang Ngoại hạng Anh của Báo Lâm Đồng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 6

Vòng đấu sắp tới hứa hẹn đáng chú ý khi Manchester United tiếp Tottenham tại Old Trafford, còn Liverpool và Manchester City tạo nên màn đại chiến tại Anfield.

Độc giả có thể tra cứu lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đầy đủ theo từng vòng, bao gồm giờ bóng lăn theo giờ Việt Nam, cặp đấu và các trận đã hoặc sắp diễn ra.

Manchester United - Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10

Một trong những trận đáng chú ý nhất của lịch Ngoại hạng Anh vòng 6 là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Tottenham tại Old Trafford.

MU bước vào vòng đấu này trong bối cảnh cần cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau 5 trận, Quỷ đỏ có 5 điểm và đứng thứ 12. Tottenham còn gặp nhiều khó khăn hơn khi mới có 2 điểm và đang đứng cuối bảng.

Cuộc đối đầu trực tiếp vì vậy mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong nỗ lực cải thiện thứ hạng.

Trận Manchester United - Tottenham bắt đầu lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam.

Liverpool - Manchester City lúc 22h30 ngày 11/10

Tâm điểm lớn nhất vòng 6 nằm tại Anfield, nơi Liverpool tiếp đón Manchester City lúc 22h30 ngày 11/10.

Trước vòng đấu, Manchester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026-2027 với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận. Arsenal đứng thứ hai với 12 điểm, Brighton có 10 điểm, còn Liverpool sở hữu 9 điểm và đứng thứ 6.

Điều đó khiến chuyến làm khách của Man City tại Anfield trở thành một trong những trận có khả năng tạo ra thay đổi đáng chú ý ở nhóm đầu bảng. Liverpool cần điểm để bám sát nhóm dẫn đầu, còn Man City có cơ hội tiếp tục duy trì khoảng cách.

Arsenal gặp Leeds ở trận đấu sớm

Vòng 6 mở màn bằng trận Arsenal - Leeds United lúc 18h30 ngày 10/10.

Arsenal đang đứng thứ hai với 12 điểm sau 5 trận và kém Manchester City 3 điểm. Leeds có 9 điểm và đứng thứ 5, vì vậy đây cũng là cặp đấu đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Sau Arsenal - Leeds, khung 21h có đồng thời bốn trận trước khi Manchester United và Tottenham khép lại ngày thi đấu thứ Bảy bằng trận cầu lúc 23h30.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất trước vòng 6

Sau 5 vòng đấu, Manchester City đang chiếm ngôi đầu với 15 điểm, là đội duy nhất toàn thắng. Arsenal đứng thứ hai với 12 điểm, Brighton xếp thứ ba với 10 điểm.

Brentford, Leeds, Liverpool và Everton cùng nằm trong nhóm bám đuổi với khoảng cách không lớn. Ở phía dưới, Manchester United mới đứng thứ 12 với 5 điểm, trong khi Tottenham xếp cuối bảng với 2 điểm.

Thứ hạng có thể thay đổi đáng kể sau các trận đấu vòng 6, đặc biệt khi Liverpool đối đầu đội đầu bảng Manchester City và Arsenal tiếp Leeds.

Độc giả có thể xem bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh được cập nhật với đầy đủ số trận, số trận thắng - hòa - thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số, điểm số và phong độ của 20 câu lạc bộ.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh được cập nhật khi nào?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ được cập nhật theo kết quả mới nhất của các trận đấu. Khi một vòng đấu kết thúc, thứ hạng các đội được xác định dựa trên điểm số cùng các tiêu chí xếp hạng của giải.

Trong thời gian các trận đang diễn ra, thứ hạng có thể thay đổi theo kết quả tạm thời. Sau khi kết quả được xác nhận, bảng xếp hạng sẽ tiếp tục cập nhật vị trí chính thức của từng đội.

Người đọc có thể truy cập trực tiếp trang Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026-2027 của Báo Lâm Đồng để kiểm tra thứ hạng mới nhất sau mỗi trận.

Lịch Ngoại hạng Anh vòng 6 có những trận nào đáng chú ý?

Hai cặp đấu nổi bật nhất là Manchester United - Tottenham và Liverpool - Manchester City. Ngoài ra, Arsenal tiếp Leeds, Chelsea gặp Bournemouth và Newcastle làm khách trước Coventry cũng là những trận đáng theo dõi.

Trong đó, Liverpool - Manchester City được chú ý bởi đội khách đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng. Arsenal cũng có cơ hội gây sức ép lên Man City nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm với Leeds.

Khi nào Ngoại hạng Anh thi đấu trở lại?

Ngoại hạng Anh trở lại ngày 10/10/2026 với trận Arsenal - Leeds United lúc 18h30 theo giờ Việt Nam.

Vòng 6 kéo dài đến rạng sáng 13/10, khi Coventry City tiếp Newcastle United. Sau mỗi trận, kết quả và thứ hạng của các đội sẽ tiếp tục được cập nhật.

Độc giả có thể theo dõi lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cùng tin tức mới nhất tại chuyên trang Ngoại hạng Anh của Báo Lâm Đồng.