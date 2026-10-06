Yamal sắp nhận mức lương không tưởng tại Barcelona

Lamine Yamal chuẩn bị được tăng lương. Ảnh: Reuters.

Theo Marca, ban lãnh đạo Barcelona đang xúc tiến kế hoạch tăng lương cho Yamal sau chuỗi phong độ xuất sắc từ đầu mùa. Tuy nhiên, cam kết nâng đãi ngộ này chưa thể có hiệu lực ngay lập tức do vướng rào cản từ Giới hạn chi phí đội hình thể thao (Sports Staff Cost Limit) của La Liga.

Hiện tại, ngôi sao 19 tuổi là cầu thủ hưởng lương cao nhất sân Camp Nou, với thu nhập ước tính xấp xỉ 20 triệu euro ròng mỗi năm bao gồm lương cứng và các biến số thưởng.

Khi ký gia hạn hợp đồng dài hạn vào năm 2025, hai bên đã cài cắm điều khoản cho phép tăng lương sau hai năm dựa trên hiệu suất thi đấu thực tế. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick, Yamal tiếp tục bùng nổ để trở thành trụ cột không thể thay thế và là một trong những tên tuổi lớn nhất bóng đá thế giới.

Dù tân binh Rodri và Raphinha đang sở hữu mức thu nhập tiệm cận, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ sớm tái lập khoảng cách vượt trội khi mức lương mới được giải ngân. Trở ngại duy nhất hiện nay là bài toán tài chính.

Trần chi phí thể thao của Barca chỉ ở mức 582 triệu euro, trong khi quỹ lương thực tế chạm 581 triệu euro. Đội bóng xứ Catalan dự kiến phải chờ trần lương được nâng lên khoảng 636 triệu euro trong năm nay mới có thể chính thức kích hoạt thỏa thuận với Yamal.

Barcelona không mua được Julian Alvarez lại hay Barcelona đang hưởng lợi từ một Raphinha ở đỉnh cao phong độ. Sau 6 trận đầu mùa, tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn và trở thành nhân tố khó thay thế tại Camp Nou.