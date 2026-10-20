Điểm tựa lặng thầm

Doanh trại dã chiến giữa đại ngàn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, công tác rà phá bom mìn là một trong 5 mục tiêu trọng tâm, Tuyên Quang là một trong những địa bàn trọng điểm. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt: “Nhanh, gọn, sạch vật cản, chính xác, an toàn”, nhiệm vụ đòi hỏi bản lĩnh thép để trả lại màu xanh cho đất.

Tổ 3 đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Minh Tân.

Tháng 10, sương mù bắt đầu giăng mờ trên những dốc đá nhấp nhô ở Xín Mần. Nơi dải đất biên cương, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công binh Sư đoàn 355, Quân khu 2 miệt mài rà từng mét đất. Đơn vị đảm nhiệm làm sạch 210 ha diện tích ô nhiễm vật nổ sau chiến tranh, trong đó riêng địa bàn xã Xín Mần chiếm hơn một nửa. Để bước vào công trường đặc biệt, mỗi người lính phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt như cách nhận biết viền mép mìn POMZ-2, K58, 652A, quy trình tháo gỡ an toàn đều được khắc sâu thành bản năng. Như Trung tá Trịnh Văn Thuật, Trưởng ban Công binh khẳng định, kỷ luật an toàn và sự thành thạo trang bị chính là lá chắn đầu tiên bảo vệ người lính.

Dưới bàn tay của bộ đội, khu lán trại ngăn nắp có đầy đủ lán chỉ huy, nhà ở, nhà tắm, nhà ăn, công trình vệ sinh, khu vực tập kết vật nổ. Nguồn nước sinh hoạt dẫn từ khe núi, được lọc sạch qua bể tự chế, giúp bảo đảm vệ sinh và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ. Từ những triền đồi cằn cỗi, cán bộ, chiến sĩ còn kiên trì cải tạo thành khu tăng gia tập trung rộng hơn 20m2. Những luống cải mèo, rau dền, mồng tơi luôn xanh tốt, ngay sát bên là khu chăn nuôi gà, lợn, vịt. Những bát canh nóng, đĩa thịt tươi từ nguồn tăng gia tự túc giúp bữa ăn sau giờ làm việc bớt phần nhọc nhằn. Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, đơn vị còn kéo mạng, trang bị ti vi sinh hoạt chung để chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Bếp ấm của anh nuôi “Gen Z”

Nếu trên các điểm cao hiểm trở, lực lượng quy tập phải căng mình rà xới từng tấc đất, thì ở gian bếp hậu cần ở xã Minh Tân, niềm tin lại được thắp lên từ những ngọn lửa ấm. Sinh ra tại xã Khuôn Lùng, Hạ sĩ Phàn Văn Đức nhập ngũ năm 2025 tại Trung đoàn 877. Từ tháng 4/2026, chiến sĩ trẻ được tăng cường về Tổ 3, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nhiệm vụ hằng ngày của Đức là bảo đảm chỉn chu từng bữa ăn cho 9 cán bộ, chiến sĩ trong tổ.

Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ Công binh Sư đoàn 355.

Tổ 3 đóng quân gần khu vực thôn biên giới Hoàng Lỳ Pả, đây là địa bàn trọng điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ sau một thời gian ngắn, bàn tay khéo léo của người lính trẻ đã biến khoảng sân trống thành vườn rau xanh, bên cạnh là khu chuồng nuôi gà tăng gia. Giữa điều kiện vật chất có phần khó khăn, 3 bữa cơm tươm tất, nóng hổi luôn sẵn sàng, trở thành nguồn năng lượng tiếp sức cho đồng đội ngược dốc làm nhiệm vụ.

Đại úy Mua Mí Chứ, Tổ trưởng Tổ 3 chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Tân suốt nhiều tháng qua, tổ đảm nhận địa bàn trải rộng. Để cán bộ duy trì dẻo dai thể lực và tinh thần bền bỉ, sự chăm chút trong từng suất ăn, bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng chính là điểm tựa thể lực giúp anh em có sức khỏe hoàn nhiệm vụ thiêng liêng. Bằng phương pháp thủ công, đơn vị đã đào xới hàng chục nghìn mét khối đất đá, Tổ đã tìm kiếm được 2 mộ tập thể và 9 mộ đơn, tổng số xác định 21 hài cốt liệt sĩ”.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” diễn ra với muôn vàn gian khổ, thách thức đối với các lực lượng tham gia trên tuyến đầu biên giới. Không riêng Xín Mần, Minh Tân, công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo đời sống cho bộ đội tại các điểm đóng quân đều đang được các đơn vị triển khai chu đáo. Bằng sự chủ động, sáng tạo trong tăng gia sản xuất, tình đồng đội ấm áp đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.