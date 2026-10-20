Loạt iPhone 2027 lộ diện: iPhone 18, 18e, Air 2, iPhone 20 Pro và iPhone Duo 2

Dù đang cân nhắc mua một trong hai mẫu điện thoại iPhone 18 Pro, iPhone Duo hay quyết định tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại, người dùng đều có lý do để quan tâm đến những gì Apple chuẩn bị tung ra trong năm tới. Năm 2027 được dự báo sẽ là một cột mốc quan trọng đối với iPhone. Apple không chỉ tiếp tục hoàn thiện dòng iPhone 18 theo lịch ra mắt chia thành nhiều giai đoạn, mà còn dự kiến trình làng thế hệ flagship mới vào mùa thu để kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện.

Hình dung về mẫu iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/ X

iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 ra mắt vào mùa xuân 2027

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Apple dự kiến giới thiệu mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân, thay vì phát hành cùng các phiên bản cao cấp vào mùa thu như thông lệ trước đây.

Hiện thông tin về những nâng cấp trên iPhone 18 vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, một trong những tin đồn đáng chú ý là máy sẽ được tăng dung lượng RAM. Apple cũng có thể cải thiện khả năng tản nhiệt và trang bị modem C2 do hãng tự phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kết nối.

Thiết kế của iPhone 18 cũng có khả năng được điều chỉnh để đồng bộ hơn với iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. Dù vậy, chưa có thông tin xác nhận Apple sẽ thay đổi ngoại hình sản phẩm đến mức nào.

Về hiệu năng, iPhone 18 dự kiến sử dụng chip A20 thế hệ mới. Giá bán khởi điểm có thể duy trì ở mức 899 USD, tương đương mức giá của iPhone 17 sau đợt điều chỉnh tăng từ 799 USD vào tháng trước.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone 18 sẽ tiếp tục là lựa chọn dành cho người dùng muốn trải nghiệm phần cứng thế hệ mới, mà không cần chi thêm tiền cho các phiên bản Pro.

iPhone 18e có thể chỉ nâng cấp chip

Cùng thời điểm với iPhone 18, Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone 18e, mẫu điện thoại hướng đến phân khúc dễ tiếp cận hơn.

Nâng cấp đáng kể nhất trên thiết bị này có thể chỉ nằm ở bộ xử lý, từ chip A19 lên A20. Những thay đổi khác hiện vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.

Trước đó, một số báo cáo cho biết Apple dự định sử dụng chung nhiều linh kiện giữa iPhone 18 và iPhone 18e. Tuy nhiên, chưa rõ mức độ chia sẻ linh kiện sẽ ảnh hưởng thế nào đến cấu hình, thiết kế và sự khác biệt giữa hai sản phẩm.

Nếu Apple thực sự giữ lại phần lớn phần cứng hiện có và tập trung nâng cấp chip, iPhone 18e có thể phù hợp với những người ưu tiên hiệu năng ổn định, thời gian hỗ trợ phần mềm dài và mức giá thấp hơn dòng flagship.

iPhone Air 2 có thể khắc phục điểm yếu lớn nhất

Trong số các mẫu iPhone dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027, iPhone Air 2 là sản phẩm đáng chú ý nhất. Sau khi phiên bản iPhone Air đầu tiên nhận được phản hồi chưa thực sự tích cực, Apple được cho là đã xem xét lại thiết kế và quyết định bổ sung camera góc siêu rộng.

iPhone Air 2 sẽ có thêm camera góc rộng?

Việc tích hợp thêm camera này được cho là nguyên nhân khiến iPhone Air 2 không thể ra mắt cùng đợt iPhone mới hồi tháng trước.

Trên thực tế, camera góc siêu rộng không phải yếu tố quan trọng với tất cả người dùng. Tuy nhiên, một chiếc điện thoại chỉ có camera sau duy nhất có thể khiến nhiều khách hàng đánh giá sản phẩm kém cao cấp hơn, ngay cả khi chất lượng ảnh từ camera chính vẫn tốt. Vì vậy, bổ sung camera góc siêu rộng có thể giúp Apple cải thiện sức hấp dẫn thương mại của iPhone Air 2, đồng thời mở rộng khả năng chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc và ảnh nhóm.

Ngoài camera, iPhone Air 2 có thể được trang bị Dynamic Island nhỏ hơn, tương tự iPhone 18 Pro. Máy cũng được kỳ vọng chuyển từ modem C1X sang C2, qua đó tiếp tục nâng cấp công nghệ kết nối do Apple phát triển.

Dung lượng pin cũng có thể tăng lên khoảng 3.500 mAh, cao hơn gần 10% so với thế hệ iPhone Air đầu tiên. Nếu những nâng cấp này trở thành hiện thực, iPhone Air 2 có cơ hội khắc phục một số hạn chế của phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt về khả năng chụp ảnh và thời lượng sử dụng.

Mùa thu 2027: iPhone kỷ niệm 20 năm có thể thay đổi thiết kế hoàn toàn

Cột mốc 20 năm ra đời iPhone được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu điện thoại được thiết kế lại đáng kể. Sản phẩm thường được gọi là iPhone 20 Pro, dù tên thương mại chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Theo các tin đồn, thiết bị sẽ có ngoại hình thiên về kính hơn, viền màn hình mỏng hơn đáng kể và từ bỏ thiết kế cạnh phẳng đã xuất hiện từ iPhone 12.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Một thay đổi quan trọng khác có thể nằm ở Dynamic Island. Khu vực này được cho là sẽ thu nhỏ đáng kể nhờ camera selfie dạng đục lỗ và hệ thống Face ID được đặt bên dưới màn hình. Nếu Apple thực hiện thành công, diện tích hiển thị có thể được mở rộng, tạo cảm giác liền mạch hơn so với các thế hệ hiện nay.

Dù vậy, vẫn có những nghi ngại về khả năng Apple áp dụng thiết kế này cho một mẫu iPhone Pro. Những thay đổi về cấu trúc và vật liệu có thể đặt ra thách thức trong việc kiểm soát nhiệt độ, nhất là khi thiết bị phải vận hành bộ xử lý hiệu năng cao trong thời gian dài.

Mặt khác, iPhone Duo được cho là đã cho thấy khả năng kiểm soát nhiệt tương đối tốt dù không sử dụng cấu trúc nguyên khối bằng nhôm. Điều này có thể khiến những lo ngại về tản nhiệt trên iPhone thế hệ kỷ niệm giảm bớt, nhưng vẫn cần chờ sản phẩm thực tế để đánh giá.

Với những người đang cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro nhưng không thực sự cần một chiếc điện thoại mới ngay lập tức, mẫu iPhone 20 có thể là lựa chọn đáng chờ đợi hơn nhờ thiết kế được dự báo có nhiều thay đổi.

iPhone Duo 2 có thể ra mắt cùng thế hệ chip A21 Pro

Bên cạnh mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, Apple dự kiến tiếp tục phát triển dòng điện thoại gập với phiên bản kế nhiệm iPhone Duo vào mùa thu năm 2027.

Hiện chưa có nhiều tin đồn cụ thể về iPhone Duo 2. Tuy nhiên, người dùng có thể kỳ vọng Apple cải thiện hệ thống camera và bổ sung Face ID nếu công nghệ này chưa xuất hiện trên thế hệ đầu tiên.

Một nâng cấp gần như được chờ đợi là bộ xử lý Apple Silicon thế hệ mới. iPhone Duo 2 có thể sử dụng chip A21 Pro, thay thế thế hệ chip được trang bị trên phiên bản đầu tiên.

Dù những thông tin hiện tại còn hạn chế, việc Apple tiếp tục phát triển dòng iPhone gập cho thấy hãng có thể xem đây là một hướng đi dài hạn, thay vì chỉ tung ra một sản phẩm thử nghiệm trong thời gian ngắn.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)