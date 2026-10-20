Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền: Tăng cường phân cấp, phân quyền trong khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, tài liệu mật

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (Ban chỉ đạo 1128), chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các CSDL trong Bộ Quốc phòng phải tổ chức phân tách thành những vùng dữ liệu theo cấp độ mật nhằm triển khai biện pháp an ninh mạng và bảo mật tương ứng; các vùng dữ liệu có chứa bí mật nhà nước phải triển khai giải pháp mã hóa bảo mật cơ yếu. Đồng thời, phải có phân cấp, phân quyền trong khai thác, sử dụng, chia sẻ, chuyển nhận dữ liệu từ CSDL đối với từng vùng dữ liệu. Các chủ quản hệ thống thông tin quân sự, CSDL phải chịu trách nhiệm về phân cấp, phân quyền từ người quản trị đến người khai thác dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 trình bày báo cáo trung tâm.

Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh việc phải có quy định riêng đối với CSDL phục vụ cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI); thực hiện bảo vệ cho hệ thống AI bằng phân cấp, phân quyền và an ninh mạng, an ninh dữ liệu; việc tuân thủ các nguyên tắc trong phân cấp, phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu, chia sẻ, chuyển nhận phải áp dụng ngay từ giai đoạn thiết kế CSDL, hệ sinh thái số thuộc các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, nhằm bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” cũng như bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ quản dữ liệu tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn trong Quân đội trong quá trình thiết kế các hệ sinh thái số, CSDL số thuộc các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, mô tả rõ yêu cầu, giải pháp phân cấp, phân quyền. Xác định nhu cầu, phạm vi khai thác, tổ chức phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phân cấp, phân quyền trong khai thác CSDL. Rà soát, kiểm tra định kỳ việc cấp và sử dụng quyền khai thác dữ liệu; kịp thời điều chỉnh, thu hồi quyền khi có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác hoặc khi người dùng không còn nhu cầu khai thác dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền giao các đơn vị tư vấn trong Quân đội tiếp tục chủ trì, phối hợp xây dựng yêu cầu, giải pháp kỹ thuật trong phạm vi nhiệm vụ, dự án được giao; không thay thế trách nhiệm quyết định quyền khai thác của chủ thể có thẩm quyền.

Bộ tư lệnh 86 tổ chức rà soát, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền đối với dữ liệu được quản lý, lưu trữ bên trong CSDL, đặc biệt là độ mật của dữ liệu và phân cấp, phân quyền dữ liệu phục vụ các ứng dụng AI; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản trị, quản lý các phần mềm, CSDL trong Bộ Quốc phòng; kiểm soát chặt chẽ, bắt buộc phải có nội dung về yêu cầu, giải pháp phân cấp, phân quyền khai thác dữ liệu trong quá trình thẩm định các nhiệm vụ, dự án xây dựng hệ sinh thái số, CSDL số.