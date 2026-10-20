Galaxy S27 có thể ra mắt ngay trong tháng 1, ưu tiên nâng cấp bản Ultra

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung có thể quay lại lịch trình trình làng dòng Galaxy S cao cấp vào tháng 1, đồng thời cân nhắc trang bị những công nghệ bộ nhớ thế hệ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh các nâng cấp đáng chờ đợi, nguy cơ tăng giá Galaxy S27 cũng đang trở thành vấn đề khiến người dùng quan tâm.

Hình ảnh được cho là thiết kế mới của Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 có thể ra mắt ngay trong tháng 1/2027

Dù thời điểm trình làng dòng Galaxy S27 vẫn còn vài tháng nữa, những thông tin đầu tiên về kế hoạch ra mắt của Samsung đã bắt đầu xuất hiện.

Tháng trước, tài khoản rò rỉ Anvin trên mạng xã hội X cho biết, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể quay lại lịch công bố sản phẩm vào tháng 1, thay vì tổ chức sự kiện muộn hơn như năm nay.

Thông tin mới từ Lanzuk, một nguồn tin rò rỉ công nghệ tại Hàn Quốc, dường như củng cố nhận định này.

Theo đó, Samsung đang hướng đến kế hoạch ra mắt Galaxy S27 vào tháng 1/2027. Dù vậy, khả năng trình làng vào tháng 2 vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ.

Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức về lịch trình nói trên. Tuy nhiên, việc duy trì một khoảng thời gian dự phòng có thể giúp hãng linh hoạt hơn, nếu gặp phải những vấn đề bất ngờ trong quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện sản phẩm.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Galaxy S27 sẽ đánh dấu sự trở lại của lịch ra mắt đầu năm, mà Samsung từng duy trì trong nhiều thế hệ flagship gần đây.

Galaxy S27 Ultra có thể được ưu tiên nâng cấp

Bên cạnh thời điểm trình làng, một số thông tin về phần cứng của Galaxy S27 cũng đã được hé lộ. Theo Lanzuk, Samsung đã hoàn tất việc xác định những thành phần phần cứng quan trọng cho dòng sản phẩm mới, dù các lựa chọn cuối cùng liên quan đến bộ xử lý và bộ nhớ vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Hiện tại, Exynos 2700 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro là những cái tên được nhắc đến trong các tin đồn về nền tảng xử lý của thế hệ Galaxy tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin đủ chắc chắn để xác định mẫu Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng chip Exynos do Samsung tự phát triển hay tiếp tục dựa vào nền tảng Snapdragon của Qualcomm.

Một điểm đáng chú ý khác là Samsung được cho là vẫn đang cân nhắc những mẫu máy sẽ được trang bị bộ nhớ trong chuẩn UFS 5.0 và RAM LPDDR6.

Đây là hai công nghệ bộ nhớ thế hệ mới được kỳ vọng mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, cải thiện khả năng xử lý và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Theo nguồn tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra và phiên bản S27 Pro có thể là những ứng viên hàng đầu cho các nâng cấp này.

Trong khi đó, Samsung vẫn đang đánh giá khả năng đưa những công nghệ tương tự lên các phiên bản tiêu chuẩn, trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng tăng.

Nếu chỉ những mẫu cao cấp nhất được trang bị RAM và bộ nhớ thế hệ mới, Samsung có thể tạo ra khoảng cách rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong cùng dòng sản phẩm.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có nguy cơ khiến giá bán của những mẫu máy cao cấp tăng thêm, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của các phiên bản có giá thấp hơn.

Kể từ Galaxy S21, Samsung thường lựa chọn tháng 1 để công bố những mẫu điện thoại cao cấp thuộc dòng Galaxy S. Lịch trình này giúp hãng tạo được sự chú ý ngay đầu năm, đồng thời mở đường cho hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, truyền thống đó đã bị phá vỡ với Galaxy S26. Samsung công bố dòng sản phẩm này vào ngày 25/2 và đưa máy lên kệ trong tháng 3/2026, muộn hơn so với lịch trình thường thấy.

Dù Galaxy S26 vẫn lập kỷ lục doanh số tại một số thị trường, nhu cầu được cho là đã khá trầm lắng trong nhiều tuần trước thời điểm công bố.

Điều này có thể khiến Samsung phải xem xét lại thời điểm ra mắt nhằm duy trì sức hút của sản phẩm và ổn định doanh thu trong giai đoạn đầu năm.

Xét về chiến lược kinh doanh, việc đưa Galaxy S27 trở lại lịch trình tháng 1 có thể giúp Samsung sớm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt khi thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy đây chắc chắn là quyết định nhằm khắc phục tình trạng nhu cầu suy yếu trước ngày ra mắt Galaxy S26.

(Theo PhoneArena)