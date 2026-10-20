Khẳng định vị thế và năng lực của một bệnh viện chuyên khoa tim mạch hàng đầu

Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Sáng 20/10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và ra mắt Khoa quốc tế tại cơ sở 2 tại số 103 Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc mở rộng không gian khám chữa bệnh, nâng tầm năng lực y tế chuyên sâu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tim mạch chất lượng cao của người dân Thủ đô cùng các tỉnh thành lân cận.

Với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất khoảng 7.500m2, với khối nhà chính 12 tầng nổi, 2 tầng hầm. Cơ sở mới sẽ được tổ chức với hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, gồm 56 phòng khám, 300 giường bệnh, 6 phòng mổ, trong đó có phòng mổ Hybrid, 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu.

Cơ sở mới được trang bị nhiều thiết bị y khoa hiện đại như: hệ thống chẩn đoán hình ảnh và can thiệp hiện đại bậc nhất (máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, máy CT 512 lát cắt, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy X-quang kỹ thuật số…); hệ thống siêu âm công nghệ mới và hệ thống xét nghiệm tự động hóa…

Cùng với việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động, Bệnh viện Tim Hà Nội không chỉ được bổ sung nguồn lực về cơ sở vật chất mà còn mở ra không gian rộng lớn cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và chuyển giao kỹ thuật.

`Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khẳng định: Với cơ sở mới, bệnh viện có thêm bệ phóng vững chắc để phát triển chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp tục khẳng định vai trò là bệnh viện chuyên khoa tim mạch tuyến cuối của cả nước. Bệnh viện cam kết xây dựng một môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nơi mọi hoạt động đều lấy người bệnh làm trung tâm.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở chuyên khoa với điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Tim Hà Nội đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, đạt được những thành tựu quan trọng trong khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện từng bước làm chủ và phát triển nhiều kỹ thuật cao trong các lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa, tim mạch can thiệp và gây mê hồi sức; đặc biệt, khẳng định vị thế tiên phong trong khu vực về phẫu thuật tim nội soi.

Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 600.000 lượt khám bệnh; 2.335 ca phẫu thuật, trong đó có khoảng 800 ca phẫu thuật nội soi và ít xâm lấn, cùng khoảng 13.000 ca can thiệp tim mạch. Nhiều kỹ thuật phức tạp đã được triển khai thành công, góp phần cứu sống những bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch hiểm nghèo.

Bệnh viện cũng tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, đầu tư trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn y học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội với những kết quả đã đạt được trong gần 25 năm hình thành và phát triển. Với việc được đầu tư cơ sở khang trang, hiện đại là điều kiện để bệnh viện khẳng địnhvị thế và năng lực của một bệnh viện chuyên khoa tim mạch hàng đầu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Tim Hà Nội khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phía bệnh viện cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, đào tạo; chủ động tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin từ tiếp đón đến điều trị cho người bệnh từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên bệnh viện; chú trọng kiến tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.