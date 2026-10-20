42% video có lượt xem cao trên YouTube liên quan đến sức khỏe là do AI tạo ra

Hơn 4 trong số 10 video có lượt xem cao trên YouTube liên quan đến sức khỏe người cao tuổi được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Một số video trong số này mạo danh các chuyên gia y tế, chẳng hạn như bác sĩ, hoặc không công khai việc chúng được tạo ra bởi AI, làm dấy lên lo ngại rằng, người cao tuổi có thể bị dẫn dắt sai lệch bởi các thông tin sức khỏe không chính xác.

Theo dữ liệu mà Nghị sĩ Park Yong-gap thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc – thành viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Quốc hội – thu thập được từ Viện Xúc tiến Sức khỏe Hàn Quốc vào ngày 20/10, có 42 trong số 100 video YouTube được xem nhiều nhất về chủ đề sức khỏe người cao tuổi (tính đến tháng Tư) đã được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Trong đó, 24 video chứa nội dung giả danh các chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ.

Một số video sử dụng tên của các chuyên gia giả mạo làm tên tài khoản và được dàn dựng để tạo cảm giác như thể những cá nhân này đang điều trị cho bệnh nhân trong môi trường lâm sàng. Những video khác được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng lại thiếu thông tin công khai xác nhận điều này. Khi ngày càng có nhiều người cao tuổi tìm đến internet và YouTube để tra cứu thông tin sức khỏe, họ cũng ngày càng đối mặt với nguy cơ tiếp cận phải các thông tin sai lệch.

Theo một "Khảo sát về nhận thức thông tin sức khỏe" gần đây do Viện Xúc tiến Sức khỏe Hàn Quốc thực hiện, 45,4% người ở độ tuổi 60 tìm kiếm thông tin liên quan đến sức khỏe ít nhất một lần mỗi tuần. Các cổng thông tin trực tuyến là nguồn phổ biến nhất (49,7%), tiếp theo là YouTube (14,4%).

Các cơ quan công lập có nhiệm vụ giải quyết vấn đề thông tin sức khỏe độc ​​hại đang gặp nhiều hạn chế trong công tác ứng phó. Viện Xúc tiến Sức khỏe Hàn Quốc, một cơ quan công lập trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi khuyến nghị các nhà sáng tạo nội dung và các nền tảng thực hiện các biện pháp tự nguyện, tuy nhiên, cách tiếp cận của viện này từ trước đến nay chỉ dừng lại ở việc khuyến khích tự giám sát và tuân thủ tự nguyện, chứ chưa từng có trường hợp nào viện chính thức yêu cầu gỡ bỏ nội dung.

Sau khi các mối lo ngại được một nhà lập pháp nêu ra, Google Hàn Quốc đã tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp xử lý. Theo văn phòng của nhà lập pháp này, Google Hàn Quốc đã rà soát 100 video trên 51 kênh, sau đó đóng cửa 10 kênh vi phạm nguyên tắc của YouTube và gỡ bỏ 31 video từ các kênh đó.

Ngoài ra, nhãn thông báo sử dụng AI đã được gắn vào 13 video trước đó thiếu các dấu hiệu nhận biết này. Hơn nữa, tính năng kiếm tiền đã bị tạm dừng đối với 10 video trên 5 kênh. Nghị sĩ Park cho biết: “Khi ngày càng nhiều người cao tuổi tìm đến các nền tảng như YouTube để tra cứu thông tin sức khỏe, nguy cơ họ tiếp cận phải những nội dung không chính xác ngày càng tăng, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý và gây hại cho sức khỏe của họ. Các cơ quan công lập, nền tảng kỹ thuật số và các chuyên gia y tế nên thành lập một cơ quan tư vấn để thiết lập hệ thống giám sát liên tục, đồng thời nâng cao hiệu quả của các biện pháp can thiệp chẳng hạn như chủ động chặn các video có vấn đề”.