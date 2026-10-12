Đi Huế để... ăn

Du khách thưởng thức bánh khoái cá kình khi đến Huế.

Vào mùa du lịch, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ tay cầm điện thoại, vừa dò bản đồ vừa tìm đến các quán ăn được chia sẻ trên mạng xã hội.

“Lịch trình ba ngày của tụi mình gần như xoay quanh chuyện ăn”, Đoàn Khánh Linh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cười nói. Cô cùng nhóm bạn lưu lại Huế với một danh sách dài những món phải thử: Bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, nem lụi, bánh ép, chè Huế, cà phê muối...

Khánh Linh cho biết, chính những đoạn video ngắn giới thiệu về các món ăn xứ Huế trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Instagram đã thôi thúc họ “du lịch bằng bụng”. Những hình ảnh về tô bún bò nghi ngút khói, đĩa bánh khoái vàng ruộm, ly chè đủ màu hay quán bánh ép đông kín khách khiến Huế trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đã đến Huế gần hai tuần, Laura, du khách đến từ Pháp đã tranh thủ khám phá ẩm thực Cố đô. Cô cho rằng, điều đặc biệt là nhiều quán ăn nổi tiếng ở Huế không nằm trên những tuyến phố lớn. Muốn tìm được một tô bún ngon, một quán bánh canh cá lóc hay đĩa bánh ép đúng vị có khi phải len lỏi vào những con kiệt nhỏ. Chính hành trình ấy lại mang đến cảm giác khám phá đầy thú vị.

“Tôi không ngại đi bộ hay chạy xe thêm vài cây số. Có những quán nhìn rất bình thường nhưng món ăn mang lại sự bùng nổ về vị giác và khiến tôi nhớ mãi”, Laura chia sẻ. Cô cũng ấn tượng với sự niềm nở của người Huế. Nhiều chủ quán sẵn sàng hướng dẫn cách thưởng thức món ăn và giới thiệu thêm những địa chỉ quen của người bản địa.

Với nền ẩm thực cung đình đặc sắc, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất kinh kỳ, Huế được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đánh giá là điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất của châu Á. Danh hiệu này cũng phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Huế đối với du khách. Minh chứng rõ nét là Chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua đã thu hút khoảng 48.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều video ghi lại hành trình "food tour Huế" thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Sự lan tỏa ấy cũng mở ra nhiều cơ hội cho người dân địa phương. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ mạnh dạn đầu tư cải thiện không gian, biển hiệu, bổ sung thực đơn song ngữ, thanh toán không tiền mặt để phục vụ lượng khách ngày càng đông. Một số bạn trẻ ở Huế còn phát triển các tour khám phá ẩm thực bằng xe máy hoặc đi bộ, đưa du khách đến những địa chỉ “quán local” (quán ăn mà chỉ người bản địa mới biết).

Anh Đặng Hiền, hướng dẫn viên du lịch, Công ty TNHH Thương mại & Du Lịch Nụ Cười Huế cho biết, hiện nay nhiều đoàn khách ngoài việc đến Huế để tham quan, ngắm cảnh cũng có mong muốn khám phá ẩm thực địa phương gắn liền với lịch trình du lịch. Không chỉ thưởng thức món ăn, nhiều du khách còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, nguyên liệu và câu chuyện phía sau mỗi đặc sản. Chính những trải nghiệm ấy giúp họ hiểu hơn về văn hóa Huế, anh Hiền chia sẻ.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, ẩm thực đang trở thành một trong những sản phẩm góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến Huế. Ngày càng nhiều người tìm đến Cố đô không chỉ để ngắm di sản, mà còn để thưởng thức những hương vị rất riêng của vùng đất này.