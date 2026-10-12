Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai khai thác 3 đôi tàu khách mỗi ngày

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tuyến Hà Nội-Lào Cai, ngành đường sắt duy trì 3 đôi tàu chạy hằng ngày trên tuyến từ ngày 12/10.

Theo lịch chạy tàu mới, ở chiều Hà Nội-Lào Cai, các tàu khách đều khởi hành vào buổi tối. Cụ thể, tàu SP15 xuất phát lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 20 phút sáng hôm sau; tàu SP3 khởi hành lúc 22 giờ, đến nơi lúc 5 giờ 50 phút; tàu SP7 xuất phát lúc 22 giờ 40 phút, đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 27 phút.

Ở chiều Lào Cai-Hà Nội, tàu SP16 khởi hành lúc 21 giờ 25 phút, đến Hà Nội lúc 5 giờ 15 phút sáng hôm sau; tàu SP4 xuất phát lúc 21 giờ 50 phút, đến nơi lúc 5 giờ 40 phút. Riêng tàu SP8 chạy ban ngày, rời ga Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút và đến Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Bên trong khoang giường nằm của tàu Hà Nội-Lào Cai.

Với lịch trình chủ yếu vào ban đêm ở chiều Hà Nội-Lào Cai, hành khách có thể kết hợp thời gian nghỉ ngơi trên tàu với việc di chuyển đến các điểm du lịch vào sáng hôm sau. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành bố trí chương trình tham quan, tổ chức đón khách và kết nối các dịch vụ vận chuyển tại ga Lào Cai.

Cùng với việc tăng chuyến, ngành đường sắt điều chỉnh phương án dừng đỗ, rút gọn số ga đón, trả khách trên tuyến. Theo lịch chạy tàu được cung cấp, các ga phục vụ hành khách gồm Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai. Riêng ga Phú Thọ chỉ phục vụ đón khách tàu SP8.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, ngành đường sắt phối hợp các đơn vị lữ hành nâng cấp, đưa vào khai thác một số toa tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, bổ sung lựa chọn trải nghiệm cho hành khách. Ga Lào Cai cũng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiễn tàu, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho hành khách lên, xuống tàu.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, ga Lào Cai phục vụ 132.800 lượt hành khách lên tàu và 195.633 lượt hành khách xuống tàu, tổng cộng 328.433 lượt. So với cùng kỳ năm 2025, tổng lượng hành khách lên, xuống ga tăng gần 27,1%; trong đó, số lượt khách lên tàu tăng gần 29,8% và số lượt khách xuống tàu tăng gần 25,3%.

Số liệu cho thấy lượng hành khách qua ga Lào Cai tăng so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng vận tải. Việc ngành đường sắt duy trì 3 đôi tàu khách mỗi ngày góp phần mở rộng lựa chọn đi lại, hỗ trợ kết nối giao thông giữa Hà Nội với Lào Cai, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và các dịch vụ liên quan.