Loại rau trồng chưa đầy 40 ngày đã thu hoạch, dễ chế biến, có thời điểm giá tăng tới 50.000 đồng/kg

Cải thìa, còn gọi là cải chíp, là một trong những loại rau ăn lá phổ biến tại Việt Nam. Loại rau này có phần bẹ dày, màu trắng xanh hoặc xanh nhạt, lá xanh bóng và mọc xếp thành cụm sát gốc.

Nhờ vị ngọt nhẹ, độ giòn đặc trưng và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, cải thìa thường được dùng để luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc chế biến cùng thịt, nấm và hải sản. Không chỉ được ưa chuộng trong căn bếp, cải thìa còn có những ưu điểm khiến nhiều hộ nông dân lựa chọn đưa vào sản xuất.

Trồng khoảng 35 ngày có thể thu hoạch, giá bán có lúc lên tới 50.000 đồng/kg

Một trong những lợi thế của cải thìa là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Trong điều kiện chăm sóc thuận lợi, cây có thể cho thu hoạch sau khoảng 30–40 ngày kể từ khi gieo hạt, tùy giống và thời tiết.

So với nhiều loại cây trồng có chu kỳ dài, việc thu hoạch nhanh giúp người trồng chủ động sắp xếp thời vụ và luân canh trên cùng diện tích đất.

Cải thìa không đòi hỏi diện tích quá lớn, có thể trồng trên những luống rau ngoài đồng hoặc trong vườn nhà. Cây phát triển tốt khi được cung cấp đủ ánh sáng, nước tưới và trồng trên đất tơi xốp, thoát nước tốt.

Để có năng suất và chất lượng ổn định, người trồng cần lựa chọn hạt giống phù hợp, chuẩn bị đất kỹ trước khi gieo và duy trì độ ẩm cần thiết trong giai đoạn cây con. Khi rau mọc dày, việc tỉa bớt những cây yếu giúp các cây còn lại có đủ không gian phát triển, phần bẹ lớn và đồng đều hơn.

Dù dễ trồng, cải thìa vẫn có thể bị sâu ăn lá, rệp và một số bệnh thường gặp ở rau màu, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm hoặc đất bị úng nước.

Vì vậy, người trồng cần thường xuyên kiểm tra ruộng, vệ sinh khu vực canh tác và sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh phù hợp, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Khi cây đạt kích thước thương phẩm, nông dân thường nhổ cả cây hoặc cắt sát gốc, loại bỏ lá già, rễ và đất bám trước khi phân loại, đóng gói.

Theo mức giá được ghi nhận trên thị trường, cải thìa thường được bán khoảng 25.000–35.000 đồng/kg. Vào một số thời điểm khan hiếm nguồn cung hoặc thời tiết bất lợi, giá có thể lên tới 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đây là mức giá bán tham khảo, không phải giá thu mua cố định tại ruộng. Thu nhập thực tế của người trồng còn phụ thuộc vào năng suất, chi phí sản xuất, đầu ra và biến động thị trường.

Loại rau quen thuộc nhưng chứa nhiều dưỡng chất

Ngoài ưu điểm dễ chế biến, cải thìa còn là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Loại rau này chứa nhiều nước, ít năng lượng và có chất xơ, phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Đáng chú ý, cải thìa cung cấp vitamin C, vitamin K, tiền vitamin A dưới dạng carotenoid cùng folate và một số khoáng chất.

Vitamin C tham gia vào nhiều hoạt động của hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình hình thành collagen. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và sức khỏe xương. Trong khi đó, chất xơ trong rau góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giúp khẩu phần ăn đa dạng và cân đối hơn.

Nhờ lượng calo thấp, cải thìa cũng là lựa chọn phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Tuy nhiên, không nên xem loại rau này là thực phẩm có khả năng chữa bệnh hay giảm cân nhanh chóng. Lợi ích sức khỏe đến từ việc duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối và lối sống lành mạnh.

Để giữ độ giòn và hương vị tự nhiên, cải thìa có thể được luộc hoặc hấp vừa chín tới. Khi xào, nên sử dụng lượng dầu phù hợp, tránh nấu quá lâu khiến rau mềm nhũn.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những cây có lá xanh tươi, bẹ chắc, không bị úa vàng hoặc dập nát. Trước khi chế biến, cần tách các bẹ, rửa kỹ để loại bỏ đất cát và tạp chất bám ở phần gốc.

Với thời gian sinh trưởng ngắn, cách chăm sóc tương đối đơn giản và nhu cầu tiêu thụ thường xuyên, cải thìa là một trong những loại rau có thể mang lại nguồn thu cho người trồng nếu tổ chức sản xuất và tiêu thụ hiệu quả.

Từ loại rau bình dân trong bữa cơm, cải thìa ngày càng khẳng định giá trị nhờ sự tiện dụng, hàm lượng dinh dưỡng và khả năng thích nghi với nhiều mô hình canh tác.