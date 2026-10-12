TP. Hồ Chí Minh: Tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ba lô đặt ở dãy ghế đặc biệt tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Tham dự buổi tổng duyệt có: Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung.

731 hài cốt anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/10 tới

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng rà soát trình tự nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, đúng kế hoạch. Các nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ được thực hiện, kiểm tra kỹ lưỡng về trình tự và thời gian.

Các lực lượng rà soát trình tự nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, đúng kế hoạch

Trong không khí trang nghiêm, ca khúc “Linh thiêng Việt Nam” của nhạc sĩ Lê Quang được các văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh thể hiện đầy xúc động, góp phần khơi dậy niềm thành kính và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Xin dâng hương những linh hồn bất tử,

Như tượng đài sừng sững giữa phong ba,

Để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu,

Trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam!”

Các chiến sĩ đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ra xe di quách về nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Một nội dung trọng tâm của buổi tổng duyệt là phương án di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Theo kế hoạch, 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt trong một khu mộ tập thể, sẽ được di chuyển theo 4 đợt xe và hoàn thành trong ngày 14/10.

Các chiến sĩ đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ra xe di quách về nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Các di quách hài cốt liệt sĩ được lực lượng vũ trang đưa lên xe, tổ chức di chuyển theo phương án đã thống nhất, bảo đảm sự trang nghiêm và an toàn.

Các công việc được chiến sĩ thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận, thể hiện lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Đoàn xe dự kiến xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, di chuyển theo lộ trình: đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh dự kiến đi qua quãng đường 26 km

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh dự kiến đi qua quãng đường 26 km

Lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Người dân có thể đứng hai bên các tuyến đường đoàn xe dự kiến đi qua để tiễn đưa, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Lộ trình đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố