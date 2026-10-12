Người dân TP.HCM sẽ cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Lộ trình dự kiến di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14-10-2026.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14-10-2026

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình). Lộ trình dự kiến dài khoảng 26 km, theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lộ trình dự kiến đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày với các nghi thức đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM mong người dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Hơn 1.000 người dự Lễ tổng duyệt truy điệu liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng nay, 12-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tham gia buổi lễ tổng duyệt vào sáng nay, 12-10-2026

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất nội dung, trình tự các nghi lễ và hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tập trung thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương; lễ viếng, lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ, đưa lên xe và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM; nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Được biết, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và người dân TP.HCM sẽ tham dự Lễ truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng.

Không gian diễn ra Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng)

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, trong đó 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết Ban Trị sự Thành phố sẽ thực hiện nghi thức cầu nguyện lúc 5 giờ sáng, trước khi diễn ra chương trình chính thức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo TP.HCM đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ tổng duyệt:

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM mong người dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân cũng như thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM