Đặc sắc Lễ hội 'Kin lẩu khẩu mẩu' của đồng bào Thái ở Phong Thổ

Lễ hội “Kin lẩu khẩu mẩu” góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Lễ hội là dịp để đồng bào tri ân trời đất, thần linh, tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương đến nhân dân, du khách.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ hội

“Kin lẩu khẩu mẩu” còn được gọi là lễ tạ ơn hay lễ hội cốm mới, thường được tổ chức vào tháng 9 âm lịch, sau khi người dân thu hoạch lúa mùa. Lễ hội thể hiện lòng biết ơn của đồng bào Thái đối với trời đất, thần linh, ông bà, tổ tiên đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống no đủ, vạn vật sinh sôi, phát triển.

Lễ hội là dịp để người dân tạ ơn thần linh, ông bà, tổ tiên đã ban cho một mùa vụ bội thu, no đủ

Lễ hội gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, các nghi thức truyền thống như “Rước hồn lúa – Cúng hồn lúa”, “Khua luống”, “Cúng thần linh bản mường”, “Thụ lễ và phát lộc cầu may” được thực hiện trang nghiêm. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng nhịp chày giã cốm tạo nên không khí rộn ràng, thể hiện niềm vui sau mùa thu hoạch và niềm tin vào những vụ mùa tiếp nối.

Một trong những nét đặc sắc của lễ hội là nghi thức làm cốm mới. Người Thái trắng ở Phong Thổ thường lựa chọn những loại lúa nếp thơm ngon như nếp tan, nếp hoa để làm cốm dâng cúng trời đất, thần linh và tổ tiên. Thóc nếp non được hơ lửa rồi đem giã, sau đó sàng sẩy sạch để tạo thành những hạt cốm thơm, mang hương vị đặc trưng của mùa vụ.

Thực hiện Nghi thức “Rước hồn lúa”

Không chỉ là sản vật dâng cúng, cốm mới còn tượng trưng cho thành quả lao động, sự no đủ và ước vọng về cuộc sống sung túc. Sau nghi lễ cúng tế, những người làm lễ cùng bà con vãi cốm quanh khu vực hành lễ, gửi gắm mong ước mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy. Cốm sau đó được chia cho những người tham dự cùng thưởng thức, như lời chúc may mắn, bình an và hạnh phúc.

Người Thái ở Phong Thổ thường lựa chọn lúa nếp non loại ngon nhất để làm cốm

Tiếp nối phần lễ là các hoạt động hội sôi nổi với những trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống như thi đập lúa, giã cốm, kéo co, tung còn, én cáy, đánh cầu lông gà cùng các chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không gian giao lưu, vui chơi sau những ngày lao động, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đến với lễ hội, người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Thông qua các hoạt động lễ hội, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm phong tục, tập quán và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái vùng Tây Bắc. Đây cũng là không gian để các thế hệ cùng trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Đến với lễ hội, người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Với thông điệp “Bảo tồn di sản – Gìn giữ bản sắc – Kết nối cộng đồng”, Lễ hội “Kin lẩu khẩu mẩu” không chỉ khẳng định sức sống của văn hóa Thái giữa đại ngàn Tây Bắc mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Phong Thổ, góp phần phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế – xã hội bền vững.