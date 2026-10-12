Đặt báo thức 2 giờ/lần vì sợ ngạt chết trên núi tuyết Trung Quốc

Du khách họ Cao nằm trong cốp xe tránh rét, chờ được giải cứu.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (1-7/10), du khách họ Cao một mình lái xe theo chỉ dẫn của bản đồ đến đỉnh núi Huanggangliang, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông, để chụp ảnh phong cảnh mùa thu. Trên đường đi, người này chỉ gặp lác đác vài xe địa hình nên nghĩ phần lớn du khách đã đến khu cắm trại hoặc khu du lịch trên đỉnh núi.

Tuy nhiên, tuyết bắt đầu rơi khi xe lên đến lưng chừng núi. Đến nơi vào lúc chạng vạng, Cao phát hiện phía trước là vách núi. Trời tối nhanh, dấu bánh xe cũng biến mất dưới tuyết khi anh xuống kiểm tra.

Nam du khách quyết định dò dẫm quay lại theo đường cũ nhưng xe va chạm phần gầm, khiến dầu động cơ chảy hết và phương tiện không thể khởi động, theo Jiupai News.

Cao tìm nơi có sóng điện thoại để gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng đến núi ngay trong đêm nhưng do định vị không chính xác, hai bên ở 2 phía khác nhau của ngọn núi.

Đội cứu hộ đưa chiếc ôtô xuống núi giữa trời tuyết.

Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát liên tục nhắn tin qua WeChat để trấn an người gặp nạn, đồng thời liên hệ xe cứu hộ. Cao kể ban đầu vẫn hào hứng với chuyến đi, nhưng khi ngửi thấy mùi xăng từ xe, anh hoảng loạn rồi dần tuyệt vọng vì không thể tự rời khỏi núi.

Đêm đó, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời xuống dưới -10 độ C, vỏ xe đóng băng. Cao phải quấn quần áo rồi chui vào cốp xe để giữ ấm. "Lúc ngủ qua đêm trong xe, tôi dùng điện thoại đặt báo thức cách nhau hai giờ một lần, chỉ sợ bị ngạt chết trong xe", anh kể.

Nam du khách cũng cài sẵn thông tin liên lạc khẩn cấp, rồi để lại lời nhắn cho vợ: "Anh yêu em, yêu Tiêm Tiêm".

Trong thời gian mắc kẹt, những tin nhắn động viên của cảnh sát giúp Cao vững tâm hơn. Anh cho biết lời hứa sẽ tìm mọi cách đưa mình ra ngoài khiến anh cảm thấy yên tâm. Sau khoảng 8 giờ, cảnh sát tìm được vị trí của Cao và liên hệ xe kéo. Sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ đưa cả người và phương tiện xuống núi.

Anh Cao đặt báo thức 2 giờ/lần vì sợ ngủ quên, có thể ngạt chết trong cốp xe.

Cao gọi cảnh sát, tài xế xe kéo và nhân viên cứu hộ là những người đã cứu mạng mình. Anh nói bản thân may mắn khi gặp được một cảnh sát có trách nhiệm. "Tôi thực sự như vừa thoát chết", anh nói.

Dù đã trở về an toàn, du khách vẫn ám ảnh về đêm mắc kẹt. Anh kể mình nhiều lần mơ thấy được giải cứu, nhưng khi tỉnh giấc lại lo tất cả chỉ là giấc mơ và bản thân vẫn ở trong xe trên đỉnh núi.

Trở về Bắc Kinh, anh gọi đến đường dây nóng của chính quyền thành phố để cảm ơn viên cảnh sát, dự định làm cờ lưu niệm và viết thư gửi đồn cảnh sát địa phương.

Từ sự việc này, truyền thông Trung Quốc khuyến cáo người lái xe nên kiểm tra dự báo thời tiết và tình trạng đường trước khi vào vùng núi, tránh những tuyến có tuyết rơi hoặc đóng băng. Người đi một mình nên hạn chế đến khu vực hẻo lánh, chuẩn bị quần áo giữ ấm, thực phẩm dự phòng và thiết bị liên lạc.

Khi xe gặp sự cố ở nơi hoang vắng, người gặp nạn cần báo cảnh sát, thông báo cho người liên hệ khẩn cấp và không tự ý đi bộ rời khỏi xe khi chưa xác định được hướng an toàn. Thời tiết lạnh có thể khiến cơ thể hạ thân nhiệt nhanh, đe dọa tính mạng.

Đan Châu