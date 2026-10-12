Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự đêm hội Áo dài và Trang phục dân tộc tại Đắk Lắk

Bà Lê Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng đêm hội

Cùng tham dự chương trình có: bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; bà H'Giang Niê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu tham dự chương trình

Đêm hội Áo dài và Trang phục dân tộc là sự kiện ý nghĩa, đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; góp phần tôn vinh vẻ đẹp của áo dài, trang phục dân tộc; quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ, người nông dân Đắk Lắk trong thời kỳ mới.

Bà Cao Thị Hòa An (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, tặng hoa chúc mừng đêm hội.

Tham gia trình diễn tại Đêm hội là các cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân đến từ 18 đơn vị thuộc các cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Nữ trí thức tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh; Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân nữ Đắk Lắk; Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Chi hội Văn hóa áo dài Hương sắc đại ngàn; Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam - Chi hội Tây Đắk Lắk.

Một số tiết mục trình diễn tại chương trình

Chương trình mang đến những màn trình diễn đặc sắc, được dàn dựng thành 3 chương: “Cội nguồn sắc Việt”, “Hội tụ sắc màu” và “Lan tỏa”, kết hợp hài hòa giữa trang phục, âm nhạc và dàn dựng sân khấu, tạo thành bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đầy sức sống, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống…

Kết thúc đêm hội, Ban tổ chức đã trao các danh hiệu cho những đơn vị có phần thi xuất sắc. Trong đó, giải Trình diễn sáng tạo thuộc về Hội Nông dân 2; giải Trình diễn ấn tượng thuộc về Cụm thi đua số 9; giải Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Cụm thi đua số 4; giải Bộ trang phục áo dài đẹp nhất thuộc về Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Tây Đắk Lắk; giải Trình diễn xuất sắc thuộc về Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân nữ Đắk Lắk.

Ban tổ chức tặng hoa, giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia trình diễn tại đêm hội.

Trong khuôn khổ đêm hội, Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các vận động viên tham gia Giải Pickleball nữ mở rộng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức. Giải đấu có sự tham gia của 128 vận động viên đến từ các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giải Nhất lứa tuổi dưới 35 thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ea Kao và giải Nhất lứa tuổi trên 35 trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Giang.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc lứa tuổi dưới 35.

Cùng với hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống, chương trình còn ra mắt Câu lạc bộ KOLs KOCs Đắk Lắk, nhằm kết nối nông dân, hợp tác xã với những người sáng tạo nội dung, giới thiệu và bán hàng trên môi trường số. Bà H’Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, cho rằng, có thêm nhiều nông dân trở thành KOLs, KOCs và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, cũng là cách đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp địa phương.

Nguồn: daklak.gov.vn